Corato basket: Altra colpo dall'Argentina per coach Gattone

Continua la campagna di rafforzamento per il Basket Corato del neo coach Gattone. E la terza new entry arriva ancora dall’Argentina ed è giovanissima visto che ha solo 18 anni.

Stiamo parlando di Maximo Lomello, neo 18enne appunto (è nato infatti il 9 marzo 2005), ma già una esperienza interessante nella sua ancor giovane carriera come la partecipazione ai mondiali under 17 di basket con la sua nazionale, in cui è stato una delle note liete del team albiceleste.

Maximo, ala grande alta 202 cm, è un lungo che è stato prelevato dall’Atenas de Cordoba, squadra in cui ha militato nelle ultime 2 stagioni, dopo essere cresciuto cestisticamente a Monte Maiz. Data la sua giovane età solo in quest’ultima annata è entrato nelle rotazioni risultando un elemento importante per il suo team tanto da guadagnarsi, come detto, la partecipazione ai mondiali di categoria.

Ha iniziato a giocare a 5 anni, il suo idolo era ed è Manu Ginobili, ed è un giocatore a cui piace lavorare per la squadra. Molto presente difensivamente, non disdegna le sortite offensive, dove si fa molto sentire sia dall’arco che nel pitturato. Giocatore legatissimo alla sua terra ed alla sua famiglia, dai sani principi morali, sicuramente imparerà presto a farsi amare ed apprezzare anche qui a Corato, dove arriverà nei prossimi giorni. Il giocatore vestirà la maglia numero 7.