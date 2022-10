Serie B: L'Adriatica industriale Corato in trasferta a casa della Virtus Arechi

Ancora una trasferta campana per l'Adriatica Industriale Corato, che come alla prima giornata farà rotta verso la Campania per affrontare questa volta però la Virtus Arechi Salerno, altra corazzata del campionato ed anch'essa accreditata per la promozione diretta. Una gara quindi complicata per la formazione di coach Marco Verile, che però venderà cara la pelle e cercherà di sbloccarsi in trasferta dopo la prova positiva ma priva di punti ad Avellino

Il gruppo coratino però ha le armi per poter provare a far suo il match, come dimostrato proprio contro i biscegliesi, quando anche con una situazione falli deficitaria che ha costretto a rotazioni di emergenza, il Basket Corato ha sempre sopperito e risposto con abnegazione e spirito di gruppo, quasi alla fine riuscendo ad aggiudicarsi la contesa.

I coratini hanno analizzato il match perso al PalaLosito, in cui hanno trovato però in Battaglia ed Artioli, sempre più a loro agio negli schemi neroverdi, altri due fattori importanti. Nuovi acquisti anche loro che dovranno dare il massimo per centrare una vittoria che sarebbe importantissima e darebbe ulteriore fiducia e convinzione dopo la già buona prova scorsa.

Servirà una prova importante per 40 minuti però contro una formazione che vorrà rifarsi della sconfitta esterna subita nello scorso turno a Cassino e tornare a correre per le posizioni di vertice. Una squadra allenata da coach Giampaolo Di Lorenzo, 54enne napoletano conosciutissimo nell'ambiente per aver guidato tra le altre anche Potenza, Forli ed Omegna dopo una brillante carriera da giocatore.

Un allenatore capace che ha a sua disposizione un roster molto profondo competitivo e rafforzato quest'estate dagli arrivi di Zucca, Donadoni, Bottioni (ex San Severo) e soprattutto Vanni Laquintana, ex Ruvo e Monopoli, già capocannoniere del girone con ben 50 punti segnati in due partite. Formazione che segna molto ma concede anche tanto Salerno, che andrà quindi aggredita sin da subito per evitare che trovi il proprio ritmo ed il proprio gioco. Non sarà facile visto che i campani giocheranno tra le mura amiche dove hanno già battuto la Luiss Roma, altra formazione top del girone.

Ultimo precedente tra le due squadre il 5 gennaio 2020 a Salerno, sempre in serie B, quando i campani si imposero 63-56.

Il match si giocherà sabato 15 ottobre alle ore 19 presso il palasport Carmine Longo e sarà diretto dai signori Roca di Avellino e Grieco di Matera.