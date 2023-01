Serie B: Monopoli si arrende a Ruvo. Il derby lo vince la capolista

Dopo un buon inizio dei monopolitani, prevale la forza dei padroni di casa. Sabato via al girone di ritorno con la trasferta di Cassino (ore 18).

Nulla da fare per la White Wise Basket Monopoli sul parquet della Tecnoswitch Ruvo, capolista in solitario del girone D. Finisce 72-59 e per la compagine di Salvemini si tratta della quarta sconfitta consecutiva e dell’undicesima su quindici gare disputate. Per i monopolitani, 16 punti di Nicola Bastone, 13 a testa per Ballabio e Moretti. Discreto inizio degli ospiti, che operano un minibreak al 4’ con una tripla di Cusenza per il 5-9, seguito da un canestro dall’area di Bastone per il +6 Monopoli. Ma i padroni di casa non si scompongono e già all’8’ raggiungono la parità con una tripla di Leonardo Valesin (13-13). Il primo quarto si chiude con un altro tiro dalla lunga distanza di Toniato per il 20-17 Ruvo. Nel secondo quarto Monopoli non molla: al 12’ un 2+1 di Bastone decreta il pareggio sul 22-22. L’equilibrio regna almeno sino a metà quarto, quando Ruvo piazza il primo, vero allungo del match, con Burini per il +7 (31-24), e Fontana per il +9. Bastone riporta la White Wise a -6, Ballabio fallisce il -3 e Ruvo va all’intervallo lungo in vantaggio di 7 lunghezze (39-32). Dopo i 15 minuti di riposo, la formazione di casa riesce sempre a mantenere un discreto vantaggio, anche se Ballabio, al 25’ firma il -6. Al 27’ una mortifera tripla di Andrea Arnaldo porta Ruvo sul 51-40. Il terzo quarto si chiude sul 59-49. Nell’ultimo parziale i padroni di casa allungano ulteriormente, raggiungendo il massimo vantaggio al 37’ con Fontana per il 69-52. Partita in ghiaccio per i padroni di casa: Monopoli prova a contenere lo svantaggio ma alla fine il distacco sarà di 13 lunghezze. Finisce 72-59.

La White Wise resta al quart’ultimo posto a quota 8, a due lunghezze da Teramo (ultimo posto utile per accedere ai play-off), ma con alle spalle Pescara e Corato che di punti in cascina ne hanno 6. Si conclude così un girone d’andata decisamente in rosso. Sabato a Cassino comincia il girone di ritorno: appuntamento sabato 21 gennaio con palla a due alle 18.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - White Wise Basket Monopoli 72-59 (20-17, 19-15, 20-17, 13-10)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Edoardo Fontana 14 (4/7, 1/2), Luca Toniato 14 (3/4, 2/4), Federico Burini 10 (1/5, 2/4), Mario jose Ghersetti 10 (4/6, 0/5), Federico Pirani 6 (3/5, 0/1), Marco Ammannato 5 (2/5, 0/0), Leonardo Valesin 5 (0/1, 1/3), Andrea Arnaldo 5 (1/2, 1/4), Tommaso Gatto 3 (1/1, 0/2), Manuel Diomede 0 (0/1, 0/2), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 20 - Rimbalzi: 39 11 + 28 (Edoardo Fontana, Marco Ammannato 7) - Assist: 14 (Edoardo Fontana, Tommaso Gatto 4)

White Wise Basket Monopoli: Nicola Bastone 16 (6/9, 0/4), Riccardo Ballabio 13 (4/6, 0/3), Gioele Moretti 13 (1/1, 2/5), Jacopo Ragusa 5 (1/1, 0/0), Kevin Cusenza 4 (0/1, 1/3), Federico Ingrosso 3 (0/1, 1/5), Matteo Annese 3 (0/2, 1/2), Pietro Da rin 2 (1/1, 0/0), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/0), Giulio Martini 0 (0/1, 0/0), Samuele Diomede 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 24 - Rimbalzi: 29 2 + 27 (Kevin Cusenza 8) - Assist: 7 (Nicola Bastone, Riccardo Ballabio 2)