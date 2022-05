Playout Serie B: La Lapietra Monopoli batte Cassino e va avanti 1 a 0

Squadra in casa Action Now Monopoli

Monopoli si porta sullo 0-1. Dopo gara 2 di martedì, venerdì la serie si trasferisce a Monopoli.

Comincia bene la serie play-out per la Lapietra Action Now Monopoli. In gara 1 disputata a Cassino, gli uomini di Carolillo vincono 55-65 e si portano sullo 0-1 nella serie al meglio delle 3 partite su 5. Martedì sera, alle 20.30, è in programma gara 2, sempre a Cassino, poi la serie si sposterà a Monopoli dove venerdì sera è in programma gara 3 ed eventualmente domenica prossima gara 4. Era importante partire bene e così è stato.

Prestazione molto positiva in fase difensiva (lo dimostrano i soli 55 punti subiti), e soprattutto partita gestita bene anche dal punto di vista emotivo, con i laziali che si sono anche portati ad 1 punto di distacco, ma poi subito rimessi a distanza dai monopolitani, che hanno potuto contare sui 20 punti di Vanni Laquintana ma anche sul contributo di tutti gli elementi a disposizione. Parte meglio Cassino, che si porta inizialmente in vantaggio di 6, ma le triple di Lombardo e Vanni Laquintana consentono il primo sorpasso (14-16). Il primo quarto si chiude con Cassino in vantaggio di 1.

Nel secondo quarto Monopoli parte meglio e fa il break grazie a due triple consecutive di Matteo Annese. Poi gli attacchi si inceppano, la paura, vista la posta in palio, comincia a prendere il sopravvento e per lunghi tratti il canestro diventa una chimera. Due tiri liberi di Vanni Laquintana ed un contropiede vincente chiuso da Ragusa consentono alla Lapietra di portarsi sul +7, poi è ancora Ragusa a realizzare il canestro del 23-32. Monopoli si porta anche sul +10 e va all’intervallo lungo in vantaggio di 7. Dopo l’intervallo, è Di Ianni a realizzare il canestro del 29-39, che sarà il massimo vantaggio della partita. Cassino si affida alla classe di Lestini, che con una tripla porta i laziali a tre punti di distacco al 26’ (40-43). Capitan Torresi realizza due tiri liberi consecutivi e poi la tripla del +8, riportando a debita distanza i padroni di casa. Il terzo quarto si chiude sul 46-51. All’inizio dell’ultimo quarto, Visentin riporta a +7 gli ospiti, ma Cassino si rifà sotto grazie a Provenzani e Ly-lee. Partita completamente riaperta sul 52-53, ma è Sabbatino con un canestro e tiro libero supplementare a riportare i padroni di casa a due possessi di distanza. Il punteggio rimane bloccato per un po’, ma al 37’ è una tripla di Andrea Lombardo a regalare il +8 alla Lapietra. In pratica, è la tripla della vittoria, perché Cassino non riesce mai a portarsi sotto i 7 punti di svantaggio. Monopoli gestisce fino alla fine e porta a casa gara 1. Martedì sera, alle 20.30, gara 2 ancora a Cassino.

BPC Virtus Cassino – Lapietra Monopoli 55-65 (19-18, 8-16, 19-17, 9-14)

BPC Virtus Cassino: Federico Lestini 26 (7/10, 4/11), Stefano Borsato 8 (2/6, 1/5), Vincenzo Provenzani 8 (1/5, 1/4), Uchenna Ani 5 (2/6, 0/0), Michael Teghini 4 (1/4, 0/4), Keller cedric Ly-lee 4 (2/7, 0/1), Karim abdoul Idrissou 0 (0/0, 0/0), Carlo Balducci 0 (0/0, 0/0), Marco Gambelli 0 (0/0, 0/2), Roberto Mastrocicco 0 (0/0, 0/0), Simone Pontone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 – Rimbalzi: 37 4 + 33 (Stefano Borsato 12) – Assist: 10 (Stefano Borsato 6)

Lapietra Monopoli: Giovanni Laquintana 20 (2/6, 2/13), Andrea Lombardo 8 (1/2, 2/9), Alfonso Di ianni 8 (1/1, 2/4), Nunzio Sabbatino 7 (3/5, 0/1), Jacopo Ragusa 7 (3/4, 0/0), Matteo Annese 6 (0/1, 2/4), Mauro Torresi lelli 5 (0/1, 1/5), Vittorio Visentin 4 (2/4, 0/1), Luca Valle 0 (0/0, 0/1), Ivan Bellantuono 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 – Rimbalzi: 38 7 + 31 (Vittorio Visentin 8) – Assist: 3 (Nunzio Sabbatino 2)