Playoff Serie B: La Tecnoswitch cade contro Faenza e cede il fattore campo

Squadra in casa Talos Ruvo

Parte male la serie playoff per la Tecnoswitch Ruvo di Puglia. I Raggisolaris giocano una grande partita e ribaltano il fattore campo.

La partita non delude le attese sin dalla palla a due con i padroni di casa che provano subito ad aggredire i Raggisolaris con la difesa e con la fisicità, ma quando i faentini entrano in partita, rispondono.Ruvo prova ad allungarema Faenza resta sempre li attaccata ed infatti si arriva all’intervallo in perfetta parità: 35-35.

Il match continua all’insegna dell’equilibrio con canestri e ottime giocate da entrambe le parti fino a quando i Raggisolaris non piazzano la zampata decisiva. Molinaro spara la tripla del 66-65 poi inizia lo show di Vico, top scorer, che con tre tiri da tre consecutivi taglia le gambe alla Tecnoswitch. È il break decisivo che fa calare il sipario.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Raggisolaris Faenza 69-80 (21-16, 14-19, 20-18, 14-27)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Daniele Merletto 15 (4/5, 1/10), Mattia Mastroianni 15 (3/4, 3/7), Gianni Cantagalli 13 (1/1, 2/7), Shaquille Hidalgo 9 (3/6, 1/1), Kurt Cassar 7 (3/5, 0/3), Leonardo Ciribeni 6 (2/7, 0/1), Riccardo Bartolozzi 4 (2/3, 0/0), Thomas Monina 0 (0/1, 0/0), Niccolò Lurini 0 (0/1, 0/0), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0), Nikola Markovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Kurt Cassar 7) - Assist: 12 (Daniele Merletto, Kurt Cassar 3)

Raggisolaris Faenza: Sebastian Vico 23 (4/9, 4/7), Simone Aromando 15 (4/6, 1/2), Giovanni Poggi 14 (4/8, 1/1), Lorenzo Molinaro 12 (3/9, 2/3), Giacomo Siberna 7 (2/4, 1/3), Riccardo Ballabio 4 (2/4, 0/1), Thomas Reale 3 (0/1, 0/1), Marco Petrucci 2 (1/1, 0/1), Gianluca Mazzagatti 0 (0/0, 0/0), Fabio Cortecchia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 20 - Rimbalzi: 41 10 + 31 (Simone Aromando 13) - Assist: 5 (Sebastian Vico 2)