Serie B: Tecnoswitch che peccato. Piombino espugna Ruvo dopo un supplementare

Nella coda tutto l'incredibile della pallacanestro. Ed è così che gara-1 del primo turno play-off va in archivio 97-91 dopo un tempo supplementare in favore del Basket Piombino. Tecnoswitch al tappeto ma quasi inaspettatamente dopo aver condotto per 39'40''. Aveva dieci punti di vantaggio a 2' dalla fine: ma non sono bastati, perchè Venucci e compagni hanno trovato i canestri della parità sul finire. Ruvo l'ha gettata alle ortiche malgrado le tante sgasate che l'hanno portata più volte in doppia cifra. Ma non è bastato: passa Piombino più lucida nell'overtime. Non sono bastati i 35 di Jackson, giocatore leader di questa squadra. Alla fine l'MVP sarà Mattia Venucci che ha preso per mano i suoi compagni di squadra e li ha condotti al successo finale.

Tanti fuochi pirotecnici nel pronti via! Cornice di pubblico straordinaria per una Ruvo di Puglia che, dal punto di vista cestisti, risponde sempre presente. Cominciano i play-off e l’aria cambia inevitabilmente. Anche i volti e le facce di una squadra costruita per il salto di categoria e che, inevitabilmente, ha tanta pressione sulle spalle. Piombino, invece, non ha nulla da perdere ma sa che deve alzare al massimo le percentuali realizzative per fare gara pari con la Tecnoswitch. Coach Rajola prepara alla perfezione la gara, tanto da lasciare a secco per i primi 19' il miglior realizzatore degli avversari, Piccone. Per il resto ci sono i 13 di Jackson nel primo quarto con l'americano che prende per mano i suoi e scuote l'ambiente.

Si corre sino al 19-7, poi i due falli di Traini condizionano l'andatura. Ma tante buone notizie per i ruvesi che recuperano anche Deri e Boev. Coach Rajola ne mette otto in campo nei primi dieci minuti, tutti e 10 nei primi 20’. Piombino rientra alla grande in partita e si porta sul 23-22 in avvio di secondo periodo. Poi il parziale è impietoso, perchè quando la squadra di casa accelera fa paura! Altro giro, altra corsa, Traini suona la chitarra, Toniato torna gran cerniera difensiva. Chiude con un prezioso 8/18 da tre punti la squadra biancoazzurra. Si va all’intervallo sul 49-38. Al rientro ancora Piombino sul -5, ma Jackson dal perimetro infiamma il pubblico. Si procede ad elastico: scappa la Tecnoswitch, ma non la chiude, si ripresenta dietro l'angolo la squadra di coach Formica. Tutto finito? A un certo punto pareva proprio di sì, ma non per Piccone e Venucci, qualche palla persa in attacco dei ruvesi e si va all'overtime 84-84 con l'errore del n. 8 ospite. Piombino scappa via subito e la Tecnoswitch ci prova ma non riesce più a cucire lo strappo cedendo 91-97. Si resetta tutto, domani sarà un altro giorno.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Solbat Piombino 91-97 (19-17, 30-21, 19-25, 16-21, 7-13)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Darryl joshua Jackson 35 (3/6, 8/18), Mario jose Ghersetti 15 (3/4, 2/5), Gianmarco Leggio 12 (2/5, 2/7), Luca Toniato 10 (5/9, 0/2), Andrea Traini 7 (0/2, 2/7), Giacomo Eliantonio 5 (1/1, 1/1), Lorenzo Galmarini 4 (1/5, 0/0), Marco Contento 3 (0/0, 1/3), Lorenzo Deri 0 (0/2, 0/2), Ilia Boev 0 (0/0, 0/0), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Lorenzo Galmarini 10) - Assist: 9 (Luca Toniato , Andrea Traini 3)

Solbat Piombino: Mattia Venucci 30 (7/8, 4/7), Lautaro Berra 20 (9/14, 0/0), Fabrizio Piccone 14 (1/4, 4/10), Alessandro Azzaro 10 (0/1, 2/5), Lorenzo De zardo 7 (3/4, 0/0), Stefano Longo 6 (3/4, 0/2), Zdravko Okiljevic 5 (1/1, 1/1), Gian paolo Almansi 3 (0/0, 0/0), Mirco Turel 2 (1/3, 0/3), Carlo Cappelletti 0 (0/0, 0/0), Francesco D'antonio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 22 - Rimbalzi: 39 7 + 32 (Mattia Venucci, Alessandro Azzaro 8) - Assist: 14 (Mattia Venucci, Stefano Longo 3)