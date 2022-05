Playoff Serie B: I Lions Bisceglie non sbagliano in gara 2. La Serie va sull'1 a 1

I Lions Bisceglie non sbagliano in gara 2 e portano la serie in parità. Ora saranno fondamentali le due gare in terra marchigiana per capire chi farà la serie da padrona.

Partita che inizia sulla falsa riga di Gara 1, entrambe le squadre trovano il canestro con continuità . L'equilibrio regna sovrano fino al secondo periodo. Bisceglie stringe le maglie in difesa e costringe gli ospiti a segnare solo 12 punti. Senigallia inizia ad avere problemi di falli, oltre all'infortunio di Cicconi Massi, e Bisceglie continua a trovare il fondo della retina, accumulando un vantaggio di tredici lunghezze all'intervallo.

Nella ripresa il copione del match non cambia. Nonostante gli ospiti ci provino in tutte le maniere e con grande cuore, Bisceglie riesce a tenere in mano le redini della sfida. L'ultimo periodo è semplice amministrazione per i Lions, Senigallia riconosce la sconfitta e la serie ritorna in parità.

Ora la serie si sposta nelle Marche, dove i pugliesi hanno bisogno di strappare almeno una vittoria per sperarsi di giocare l'eventuale gara 5 al PalaDomen.

Lions Basket Bisceglie - Goldengas Senigallia 83-57 (23-22, 24-12, 20-13, 16-10)

Lions Basket Bisceglie: Fadilou Seck 16 (7/9, 0/0), Filiberto Dri 14 (4/6, 0/3), Gabriel Dron 11 (3/4, 0/3), Emmanuel Enihe 10 (4/5, 0/3), Edoardo Fontana 9 (4/8, 0/2), Davide Vavoli 9 (1/2, 2/3), Marcelo Dip 8 (4/5, 0/0), Simone Giunta 4 (2/6, 0/6), Marco Giannini 2 (1/3, 0/1), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/1, 0/1)

Tiri liberi: 17 / 25 - Rimbalzi: 47 9 + 38 (Edoardo Fontana 12) - Assist: 23 (Edoardo Fontana 7)

Goldengas Senigallia: Lorenzo Varaschin 14 (6/13, 0/0), Lorenzo Calbini 14 (4/7, 1/2), Francesco Gnecchi 10 (1/2, 2/8), Marco Giacomini 8 (2/2, 1/9), Alberto Bedin 7 (3/6, 0/0), Davide Rossini 3 (0/0, 1/4), Davide Terenzi 1 (0/0, 0/3), Luca Bedetti 0 (0/5, 0/1), Filippo Cicconi massi 0 (0/2, 0/0), Giammarco Giuliani 0 (0/0, 0/0), Nicolò Venturi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 18 - Rimbalzi: 30 7 + 23 (Lorenzo Varaschin 11) - Assist: 9 (Luca Bedetti 3)