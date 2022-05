Playout Serie B: La Lapietra Monopoli non sbaglia e si porta 2 a 1 nella serie

Squadra in casa Action Now Monopoli

Gara 3 dei playout di Serie B è della Lapietra Monopoli. I pugliesi sfruttano il fattore campo e si portano avanti 2 a 1 nella serie, con la possibilità di chiudere i giochi già domenica sempre davanti ai propri tifosi.

Partita molto equilibrata e non poteva essere altrimenti visto l'importanza della posta in palio. Nel primo periodo le squadre rispondono colpo su colpo in una sfida sempre in equilibrio. Nel secondo periodo Monopoli prova a dare la prima spallata al match grazie alla difesa.

Nela ripresa partono forte i padroni di casa che, grazie ad una straordinaria difesa, allungano superando la doppia cifra di vantaggio. Nell'ultimo quarto Cassino prova a reagire e rientrare nel match ma Monopoli è brava a resistere ai tentativi di rimonta degli ospiti e, a portare a casa una vittoria fondamentale che gli permette di avere il match point a disposizione ancora sul proprio campo.

Lapietra Monopoli - BPC Virtus Cassino 69-62 (18-19, 17-13, 19-11, 15-19)

Lapietra Monopoli: Andrea Lombardo 20 (0/3, 5/10), Giovanni Laquintana 11 (1/5, 1/10), Mauro Torresi lelli 10 (1/3, 2/5), Nunzio Sabbatino 9 (3/4, 0/5), Vittorio Visentin 7 (1/4, 1/1), Matteo Annese 5 (1/1, 0/3), Alfonso Di ianni 3 (0/0, 1/3), Jacopo Ragusa 2 (1/3, 0/0), Luca Valle 2 (1/1, 0/1), Luca Colucci 0 (0/0, 0/0), Ivan Bellantuono 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 26 - Rimbalzi: 43 13 + 30 (Jacopo Ragusa 9) - Assist: 11 (Giovanni Laquintana, Nunzio Sabbatino 3)

BPC Virtus Cassino: Federico Lestini 20 (5/9, 3/11), Michael Teghini 13 (2/12, 2/3), Uchenna Ani 8 (1/4, 1/2), Stefano Borsato 7 (2/3, 1/3), Marco Gambelli 7 (2/3, 1/3), Keller cedric Ly-lee 5 (2/5, 0/2), Karim abdoul Idrissou 2 (1/2, 0/0), Vincenzo Provenzani 0 (0/0, 0/1), Carlo Balducci 0 (0/1, 0/0), Simone Pontone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 16 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Stefano Borsato, Keller cedric Ly-lee 7) - Assist: 11 (Uchenna Ani 4)