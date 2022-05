Playoff Serie B: I Lions Bisceglie a Senigallia con l'obiettivo minimo di tornare al PalaDolmen

Squadra in casa

Squadra in casa Lions Basket Bisceglie

Confermarsi con autorevolezza sulla scia del successo perentorio ottenuto martedì. I Lions Bisceglie, targati “Il lavoro sicuro”, puntano a conquistare il 2-1 nella serie sull’ostico parquet di Senigallia nella terza sfida alla compagine marchigiana (venerdì 20 maggio, palla a due ore 21). La netta affermazione di gara2 ha rassicurato l’ambiente e soprattutto aperto gli occhi sul livello qualitativo delle prestazioni necessario per imporsi nel contesto dei playoff di Serie B Old Wild West.

Bisceglie è alla ricerca di percentuali migliori nel tiro pesante, autentico cruccio della stagione nerazzurra. L’intensità difensiva sprigionata martedì e la tenuta atletica evidenziata nell’arco delle due partite hanno confortato parecchio i sostenitori dei Lions, che hanno dato l’impressione di avere ancora notevoli margini di miglioramento. Bisognerà mettere in pratica quanto compreso fra domenica e martedì.

Il gruppo squadra ha lavorato in assoluta tranquillità su ulteriori dettagli tattici ed è quindi partito per le Marche, dove resterà fino a domenica 22, quando andrà in scena il quarto match della serie (ore 18).