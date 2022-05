Playoff Serie B: La Tecnoswitch a Faenza per gara 3 con l'obiettivo di prolungare la serie

L'atto numero tre, della serie dei quarti di finale playoff, nasconde molte insidie per i duellanti. Da una parte la pressione che si sposta sui Raggisolaris Faenza che, sul loro campo hanno la possibilità di chiudere la serie. Dall'altra il pensiero fisso, per la Tecnoswitch Ruvo di Puglia, di portare a casa almeno una partita per prolungare la serie.

Faenza contro Ruvo, fin qui è stata una serie molto equilibrata, intensa, ricca di colpi di scena. La Tecnoswitch ha saputo prontamente rialzarsi e rimettere tutto in parità, ma adesso è l'ora di provare il gran colpo per tornare a essere protagonisti.

La difesa è l'elemento chiave della filosofia ruvese: bisognerà sacrificarsi ancor di più per poi trarre un vantaggio in attacco. Sapendo, stavolta, di non avere la spinta del pubblico ma di doversi liberare mentalmente di ogni pensiero superfluo per sorpassare l'avversario.

Appuntamento venerdi 20 maggio, palla a due alle ore 20.30!