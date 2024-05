Serie B: Una grande Tecnoswitch espugna Piombino e vola sul 2 a 1

Rimette tutto a posto la Tecnoswitch che espugna Piombino e passa a condurre nella serie del primo turno play-off.

Finisce 57-65 in favore della squadra del presidente Fracchiolla che torna a condurre in questa serie play-off. Ruvesi che esultano per una prestazione estremamente concreta. Classica gara post season dal punteggio bassa e tanta tensione da ambo le parti. La pressione è sulle spalle dei gialloblù che devono provare a non deludere i propri tifosi. Traini resta fuori dai convocati, mentre c'è apprensione per l'uscita anticipata dal campo di Deri. Primi due quarti al di sotto delle aspettative da parte di entrambe le parti con Ruvo che fa fatica a trovare con continuità la via del canestro. C’è tensione in campo e le percentuali di realizzazione sono molto basse. Si chiuderà 28-22 con poca presenza al tiro da tre punti per entrambe. La Tecnoswitch alza la voce con Galmarini sotto le plance, mentre Piombino replica con Berra.

Il punteggio resta basso e non decolla con Toniato ottimo in fase difensiva. 25-17 al 18’ è il massimo vantaggio dei locali. Al rientro dagli spogliatoi la formazione biancazzurra sale ulteriormente di livello. Cinque punti in fila per Contento e Galmarini e si va al terzo quarto con grande equilibrio. La faccia dei ruvesi al rientro dagli spogliatoi è completamente differente. Piombino non riesce a trovare la via del canestro con continuità, Ruvo, invece, comincia a fare grandi cose sotto le plance. Leggio si sblocca dal perimetro, mentre tocca a Piccone trovare regolarità offensiva. Poi si accende la giostra: Jackson si illumina, infila due bombe dal perimetro che cambiano definitivamente l'inerzia della gara portando gli ospiti sul 49-54. Toniato lo imita e Piombino è spalle al muro. Ci provano i locali a restare a contatto con gli avversari, ma Contento lancia l’acuto del +7 a -1’35’’ dalla conclusione. Finisce tra gli applausi dei tifosi di Piombino che apprezzano gli sforzi della propria squadra, mentre i ruvesi sanno di avere ancora tanta strada da poter fare in questi play-off.

Solbat Piombino - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 57-65 (11-12, 17-10, 14-21, 15-22)

Solbat Piombino: Lautaro Berra 13 (6/11, 0/0), Lorenzo De zardo 11 (4/9, 1/4), Mattia Venucci 10 (3/3, 1/9), Fabrizio Piccone 9 (0/1, 3/9), Mirco Turel 5 (1/4, 1/6), Gian paolo Almansi 5 (1/1, 1/1), Alessandro Azzaro 2 (1/3, 0/1), Zdravko Okiljevic 2 (1/2, 0/0), Carlo Cappelletti 0 (0/0, 0/2), Stefano Longo 0 (0/1, 0/0), Francesco D'antonio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 2 / 6 - Rimbalzi: 38 10 + 28 (Lautaro Berra 9) - Assist: 10 (Fabrizio Piccone 4)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Darryl joshua Jackson 20 (3/7, 4/11), Luca Toniato 13 (2/8, 2/3), Gianmarco Leggio 13 (2/3, 3/9), Lorenzo Galmarini 10 (4/4, 0/0), Marco Contento 9 (1/2, 2/5), Mario jose Ghersetti 0 (0/4, 0/3), Lorenzo Deri 0 (0/0, 0/0), Giacomo Eliantonio 0 (0/0, 0/0), Manuel Diomede 0 (0/0, 0/1), Armin Mazic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Luca Toniato 8) - Assist: 12 (Darryl joshua Jackson 4)