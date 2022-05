Playoff Serie B: I Lions basket Bisceglie puntano sul fattore PalaDolmen per battere Senigallia in gara 5

I vincitori avanzeranno nel tabellone playoff 4 per misurarsi in semifinale con la corazzata Real Sebastiani Rieti; gli sconfitti concluderanno la stagione. Comunque vada gara5, l’annata dei Lions Bisceglie (e dei fieri avversari della Pallacanestro Senigallia) non può che considerarsi eccellente. Mercoledì 25 maggio, sulle tavole del PalaDolmen, il team nerazzurro di coach Luciano Nunzi – che vanta l’età media più bassa tra tutte le 32 qualificate alla post season di Serie B – cercherà di conquistare il passaggio del turno, ulteriore soddisfazione di un bellissimo percorso. Non sarà facile piegare la resistenza della compagine marchigiana, ferita nell’orgoglio dal pesantissimo -44 rimediato domenica e decisa a dare tutto per giocarsi fino in fondo le sue legittime opportunità di successo.

Il lavoro sicuro Bisceglie ha stravinto le due partite “pari” tanto che la differenza canestri generale è un eloquente +60 per Filiberto Dri e compagni, dato piuttosto bizzarro per un quarto di finale sul 2-2. Mercoledì sarà sufficiente anche segnare un punticino in più e mai come in questa situazione è necessario ragionare sulla contesa secca.

Lunedì di assoluto riposo per il giovane gruppo Lions, che si è allenato nel tardo pomeriggio di martedì curando specialmente le questioni tattiche e nella mattinata di mercoledì ha svolto il consueto shootaround. Le condizioni climatiche influenzeranno inevitabilmente il match che, nonostante l’inizio fissato per le 20:30, sarà caratterizzato dal gran caldo. È attesa una degna cornice di pubblico sugli spalti dell’impianto biscegliese.

MODALITÀ DI ACCESSO E REGOLE ALL’INTERNO DEL PALADOLMEN

Porte aperte nella struttura già dalle ore 19:15. Gli spettatori sono invitati a presentarsi con un opportuno anticipo rispetto all’orario di inizio della partita. L’accesso all’impianto sarà possibile esclusivamente muniti di mascherina Ffp2, che andrà indossata correttamente per l’intera permanenza all’interno del palasport. Il pubblico sarà ammesso al 100% della capienza totale dell’impianto. Lions Bisceglie richiama in modo perentorio tutti i suoi sostenitori al massimo senso di responsabilità e in maniera chiara e netta al rispetto delle regole.