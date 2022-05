Playoff Serie B: I Lions Bisceglie perdono gara 5 e sono eliminati

Il passaggio del turno, ampiamente alla portata, non si è concretizzato. Toccherà a Senigallia incrociare la Real Sebastiani Rieti nella serie di semifinale del tabellone 4 dei playoff di Serie B Old Wild West. La stagione dei Lions Bisceglie, targati “Il lavoro sicuro”, è terminata con la sconfitta nella quinta e decisiva sfida dei quarti di finale. Una partita caratterizzata da percentuali al tiro bassissime su entrambi i fronti e da un caldo che non ha certo scoraggiato i biscegliesi: PalaDolmen gremito per gara5 e supporto massiccio dagli spalti nei confronti della formazione nerazzurra.

Decisivo, alla fine dei conti, lo sforzo prodotto dal team marchigiano nei primi due quarti. Bisceglie (priva dell’infortunato Vavoli) è partita con un 4-0 rivelatosi fuoco di puglia perché gli ospiti hanno sfoderato uno 0-12 e mantenuto le redini del confronto beneficiando dell’incapacità degli avversari di fare canestro con un’accettabile continuità. I Lions hanno sbagliato la metà dei tiri liberi di cui hanno usufruito, fallito numerosi tiri aperti e quando Senigallia ha toccato il massimo vantaggio del match (17-30) la serata è sembrata stregata. La stanchezza ha ridotto progressivamente la capacità degli ospiti di rendersi produttivi in attacco (appena 19 i punti realizzati fra terzo e quarto periodo) ma le disattenzioni e le ingenuità commesse si sono trasformate in un macigno per Il lavoro sicuro.

La rimonta, quasi per inerzia, si è conclusa a 7 minuti dalla conclusione con un canestro di Giunta (42 pari) e Dron ha firmato il primo sorpasso dalla lunetta ma le scelte tutt’altro che razionali dei nerazzurri si sono rivelate controproducenti. Trovato il vantaggio ancora grazie a Dron (46-44), i padroni di casa hanno subìto la tripla di Gnecchi (46-47) e una volta rimessa la testa davanti grazie all’acuto di Filiberto Dri si sono fatti infilare dopo pochissimi secondi da Varaschin, Il punteggio non è più cambiato: diverse le opportunità sprecate dai Lions per vincere e avanzare in semifinale.

Resta in ogni caso l’eccellente percorso compiuto da un gruppo costruito in estate per provare a salvarsi tranquillamente e che ha sorpreso tutti lottando inaspettatamente per le posizioni di vertice nel girone D. La qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e il terzo posto al termine della regular season hanno reso l’idea del grande lavoro che coach Luciano Nunzi, il suo vice Vincenzo Virgallita, il preparatore fisico Michele Falcone e il massaggiatore Tonio Lopopolo hanno svolto tutti i giorni a fianco di una delle squadre più giovani del torneo, del roster con l’età media più bassa fra tutte le 32 partecipanti ai playoff, di un gruppo che si è aggiudicato il primato nella graduatoria dei minutaggi dei giocatori under. L’amarezza per il mancato accesso alla semifinale non può cancellare quello che i Lions sono riusciti a costruire. La venticinquesima annata consecutiva in campionati nazionali per il movimento cestistico biscegliese si è conclusa comunque fra gli applausi e nella sincera convinzione di poter ripartire con ulteriore slancio. Qualche meritato giorno di pausa precederà la fase delle riflessioni.

Lions Basket Bisceglie - Goldengas Senigallia 48-49 (10-16, 10-14, 17-11, 11-8)

Lions Basket Bisceglie: Gabriel Dron 14 (4/10, 1/8), Edoardo Fontana 9 (0/4, 3/7), Simone Giunta 8 (4/7, 0/1), Marco Giannini 5 (1/2, 1/2), Marcelo Dip 4 (1/4, 0/0), Filiberto Dri 4 (2/5, 0/1), Emmanuel Enihe 2 (1/5, 0/6), Fadilou Seck 2 (1/2, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Davide Vavoli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 10 - Rimbalzi: 39 10 + 29 (Edoardo Fontana, Marcelo Dip 9) - Assist: 13 (Filiberto Dri 4)

Goldengas Senigallia: Lorenzo Calbini 11 (4/6, 0/4), Lorenzo Varaschin 11 (5/9, 0/0), Marco Giacomini 10 (2/2, 2/16), Francesco Gnecchi 9 (3/6, 1/6), Filippo Cicconi massi 6 (3/5, 0/2), Alberto Bedin 2 (1/5, 0/0), Davide Terenzi 0 (0/0, 0/2), Davide Rossini 0 (0/0, 0/0), Giammarco Giuliani 0 (0/0, 0/0), Nicolò Venturi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 5 - Rimbalzi: 39 10 + 29 (Lorenzo Varaschin, Alberto Bedin 10) - Assist: 8 (Lorenzo Calbini, Lorenzo Varaschin, Francesco Gnecchi 2)