Junior Fasano e Pallamano Fasano al campionato regionale di Beach Handbal

Si svolgerà domenica 25 giugno, nell’Area Forcatella Camper sita sulla litoranea Savelletri-Torre Canne, la 3^ edizione del campionato regionale di Beach Handball Seniores Maschile, organizzato dalla Figh Puglia. A sfidarsi saranno quattro squadre, Junior Fasano, Pallamano Fasano, Noci Handball Team e Pallamano Altamura, che si affronteranno in un girone all’italiana, per poi procedere, in base ai a piazzamenti, con semifinali e finali. La prima classificata guadagnerà l’accesso alla Finale Nazionale che si disputerà a Rimini il 7 e l’8 luglio prossimi. Questo il calendario degli incontri, che saranno giocati ciascuno in due tempi da 10 minuti più eventuali “shoot-out”: - ore 10 Pallamano Fasano-Junior Fasano; - ore 10.45 Noci-Altamura; - ore 11.30 Altamura-Pallamano Fasano; - ore 12.15 Junior Fasano-Noci; - ore 16 Pallamano Fasano-Noci; - ore 16.45 Junior Fasano-Altamura; - ore 17.30 Finale 3° posto; - ore 18.15 Finale 1° posto. A seguire la premiazione.

Nell’ambito della manifestazione, dalle 16 alle 19, sarà nuovamente possibile sottoscrivere il proprio abbonamento relativo alla regular season della Serie A Gold 2023/24 della Junior Fasano, la cui campagna “#JuniorLovers!” è stata avviata con grande successo in occasione della Festa Patronale.

Queste le tre versioni della tessera a disposizione: - “Rossa”, al prezzo di 20€, mini abbonamento per le prime cinque gare interne;

- “Gialla”, al prezzo di 50€, ingresso a tutte le gare interne della regular season;

- “Azzurra”, al prezzo di 100€, ingresso a tutte le gare interne della regular season, più nuova maglia ufficiale e nuova sciarpa.

Tutte le tessere danno diritto di prelazione per l’acquisto dei biglietti delle partite non relative alla regular season della Serie A Gold, tra cui quelle di European Cup, e forniranno vantaggi per l’acquisto del merchandising della Sidea Group Junior Fasano, nonché promozioni presso i partner della società.