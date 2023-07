Junior Fasano: Lo svedese Tobias Torbjörnsson nuovo pivot

Sarà lo svedese Tobias Torbjörnsson, il nuovo pivot della squadra campione d’Italia in carica. Il classe 2000 lo scorso anno ha indossato la maglia dell’Halden HK nella massima serie norvegese, mentre in passato ha giocato in patria per l’HK Aranäs e per l’IK Sävehof. Determinante per l’approdo in biancazzurro dell’atleta, l’apporto del nuovo direttore dell’area tecnica della Junior, Darko Pranjic. Queste le prime parole di Torbjörnsson:

"Avere l’opportunità di giocare per il team che ha appena vinto lo scudetto è qualcosa che non vedo l’ora di fare. Ho ascoltato tantissime cose belle sul club e sui suoi tifosi, e sono molto emozionato di trasferirmi a Fasano. Mi auguro di poter dare un valido contributo per il difendere il titolo, e sono certo che faremo una grande stagione e che sarà molto divertente per i nostri sostenitori"