Serie B: La Lapietra Monopoli cade nel finale. La salvezza passerà dai play-out

Squadra in casa Action Now Monopoli

Dovranno passare dai play-out le speranze di permanenza in serie B della Lapietra Action Now Monopoli. Con la sconfitta al fotofinish contro Avellino, si spengono le possibilità di salvezza diretta della formazione monopolitana. Dopo due quarti scialbi, gli uomini di Carolillo vengono fuori nella seconda parte di gara, raggiungono un vantaggio di 7 punti a pochi minuti dal termine ma nel finale si fanno superare nuovamente dagli irpini, senza sfruttare il possesso finale con il tiro finale di capitan Torresi che si spegne sul ferro. Non bastano i 28 punti di Lombardo ed i 20 di Torresi, alla Lapietra, per portare a casa il successo. Inizio con tanti errori: Monopoli si porta sul 4-0 grazie a 4 tiri liberi consecutivi, ma l’attacco si inceppa completamente e Avellino piazza un parziale di 0-17. La Lapietra trova il primo canestro su azione soltanto al 9’, grazie ad un tripla di Torresi.

Il primo quarto si chiude sul 9-17. Cinque punti consecutivi di Torresi aprono il secondo quarto, ma Avellino riesce a tenere sempre la testa avanti e si va all’intervallo lungo sul 29-37. Nel terzo quarto inizia un’altra partita. Due triple consecutive di Lombardo suonano da sveglia per i monopolitani, che si portano a -2 ancora con Lombardo che sfrutta un assist di Sabbatino. Marra e Carenza infilano due triple consecutive, ma Monopoli si riporta sotto grazie ad una tripla di Di Ianni. Torresi fallisce la tripla del pareggio, ma ormai si gioca punto a punto e al 30’ il punteggio è 53-55. Gli ultimi dieci minuti iniziano con il break di Monopoli: cinque punti consecutivi di Torresi e primo vero vantaggio del match per i padroni di casa, che con Ragusa si portano poi sul +4. Al 35’ esce per cinque falli Sabbatino, Lombardo sferra la tripla del +7 e la partita sembra indirizzata verso Monopoli. Norman Hassan, sino ad allora molto impreciso, riporta sotto Avellino con un tiro da 3. Capitan Marra si carica gli irpini sulle spalle, squadre in bonus e la partita si decide dalla lunetta. 2/2 sia per Marra che per Lombardo, che però al 38’ esce per cinque falli, quando la Lapietra è in vantaggio di 3. Ancora Marra dalla lunetta per il-1, Monopoli perde palla in attacco ed è ancora il capitano ospite a realizzare un canestro da 4 metri dopo un errore al tiro di Basile.

È il sorpasso irpino (71-72). Mancano 13 secondi e Sergio Carolillo chiama timeout. Ultimo possesso: Vanni Laquintana non riesce a trovare spazio per il tiro, la palla giunge comunque a Torresi che sul suono della sirena prova il tiro della vittoria dai 4 metri ma si spegne sul ferro. Finisce 71-72. Sabato sera trasferta a Ruvo, nel remake della storica finale di tre anni fa. Poi ultima in casa contro Formia e dopo, ormai è certo, ci si giocherà la salvezza ai play-out.

Il tabellino

Lapietra Monopoli – Del.Fes Avellino 71-72 (9-17, 20-20, 24-18, 18-17)

Lapietra Monopoli: Andrea Lombardo 28 (5/7, 4/9), Mauro Torresi lelli 20 (4/7, 3/5), Giovanni Laquintana 8 (0/4, 0/7), Jacopo Ragusa 6 (1/4, 0/0), Matteo Annese 5 (1/3, 0/0), Alfonso Di ianni 3 (0/0, 1/3), Nunzio Sabbatino 1 (0/4, 0/1), Michelangelo Laquintana 0 (0/0, 0/0), Vittorio Visentin 0 (0/0, 0/0), Dario Notarangelo 0 (0/0, 0/0), Gaetano Muolo 0 (0/0, 0/0), Ivan Bellantuono 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 27 – Rimbalzi: 41 15 + 26 (Jacopo Ragusa 17) – Assist: 12 (Andrea Lombardo, Jacopo Ragusa, Nunzio Sabbatino 3)

Del.Fes Avellino: Alessandro Marra 28 (6/9, 2/6), Giovanni Carenza 14 (3/6, 2/3), Daniele D’andrea 10 (4/7, 0/0), Matteo Caridà 8 (2/5, 1/5), Giuseppe nicolò Basile 5 (2/6, 0/3), Norman Hassan 4 (0/0, 1/6), Marco Venga 3 (1/5, 0/0), Luka Cepic 0 (0/1, 0/1), Vincenzo Spagnuolo 0 (0/0, 0/0), Allen Agbogan 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 20 – Rimbalzi: 21 7 + 14 (Marco Venga 6) – Assist: 11 (Giuseppe nicolò Basile 4)