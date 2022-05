Serie B: Lapietra Monopoli batte Formia e chiude la regular season

Squadra in casa Action Now Monopoli

La Lapietra Monopoli chiude la stagione regolare con una vittoria contro il fanalino di coda Meta Formia. Poco più di un'allenamento per i pugliesi che si preparano ad affrontare i play-out senza l'aiuto del fattore campo.

Partita mai in discussione con Monopoli che gestisce sin dall'inzio e porta a casa la sfida con ampie rotazioni per provare nuove soluzioni in vista degli spareggi per la salvezza.

Lapietra Monopoli - Meta Formia 89-42 (27-9, 31-14, 23-9, 8-10)

Lapietra Monopoli: Dario Notarangelo 15 (3/9, 3/6), Luca Valle 14 (4/10, 2/3), Andrea Lombardo 11 (3/4, 1/3), Gaetano Muolo 10 (5/11, 0/1), Mauro Torresi lelli 9 (0/0, 3/4), Jacopo Ragusa 8 (4/6, 0/0), Alfonso Di ianni 7 (1/2, 1/2), Nunzio Sabbatino 7 (2/3, 1/1), Ivan Bellantuono 6 (1/3, 1/7), Vittorio Visentin 2 (1/2, 0/0), Luca Colucci 0 (0/2, 0/1), Giovanni Laquintana 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 7 - Rimbalzi: 60 20 + 40 (Luca Valle 11) - Assist: 22 (Ivan Bellantuono 7)

Meta Formia: Riccardo Agbortabi 12 (5/12, 0/2), Aaron Mutombo 8 (4/11, 0/2), Daniele Mauriello 7 (2/4, 1/1), Giuseppe Prete 5 (1/6, 1/6), Matteo Antoniani 4 (2/3, 0/2), Ludwig Tilliander 2 (0/6, 0/3), Davide Bertin 2 (1/3, 0/3), Manuel Marciano 2 (1/1, 0/1), Lorenzo Torlontano 0 (0/5, 0/0), Giovanni La mura 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 6 - Rimbalzi: 23 4 + 19 (Riccardo Agbortabi, Daniele Mauriello 5) - Assist: 4 (Riccardo Agbortabi, Daniele Mauriello, Giuseppe Prete, Davide Bertin 1)