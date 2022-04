Serie B: Lapietra Monopoli in trasferta a Ruvo alla ricerca della vittoria perduta

Squadra in casa Action Now Monopoli

Dopo 8 sconfitte consecutive, la Lapietra Monopoli, ormai certa dei play-out, fa visita ai cugini della Tecnoswitch Ruvo di Puglia.

La squadra di Carolillo non riesce più a vincere, e la serie di sconfitte consecutive la costringerà a giocarsi la permanenza in Serie B agli spareggi. Queste ultime gare di stagione regolare, serviranno a ritrovare fiducia in una squadra che ha sempre lottato ma che non riesce a portare a casa i due punti da troppo tempo.

L'ostacolo di sabato sera non sarà dei più semplici, infatti, Ruvo punta al terzo posto in classica che sarebbe un grande traguardo per una stagione che ha rispecchiato in pieno gli obiettivi che si erano prefissati coach Ponticiello e società.

Appuntamento sabato 30 aprile, palla a due alle 20.30.