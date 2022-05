Serie B: Altra sconfitta per la Lapietra Monopoli sconfitta dalla Tecnoswitch Ruvo

Action Now Monopoli - Talos Ruvo

Altra sconfitta per la Lapietra Monopoli che non riesce più a vincere. Al PalaColombo, contro i cugini della Tecnoswitch Ruvo di Puglia, arriva la 12esima sconfitta consecutiva per una squadra che sembra aver perso tutte le sue certezze.

Partita mai in discussione con i padroni di casa che chiudono la pratica già nel primo tempo e gestiscono fino alla sirena. Per Monopoli ora l'obiettivo è cercare di resettare e recuperare al meglio infortunati ed energie per affrontare i play-out nel migliore dei modi.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Lapietra Monopoli 77-53 (22-10, 22-14, 20-13, 13-16)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Mattia Mastroianni 21 (2/4, 5/9), Daniele Merletto 12 (1/1, 3/5), Gianni Cantagalli 11 (1/3, 3/8), Kurt Cassar 9 (3/11, 1/2), Shaquille Hidalgo 9 (4/6, 0/1), Thomas Monina 6 (3/6, 0/0), Gian marco Sbaragli 5 (2/4, 0/2), Riccardo Bartolozzi 4 (2/4, 0/1), Niccolò Lurini 0 (0/3, 0/3), Alessandro Eremita 0 (0/0, 0/0), Nicola Di terlizzi 0 (0/0, 0/1), Leonardo Ciribeni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 10 - Rimbalzi: 42 14 + 28 (Kurt Cassar 11) - Assist: 15 (Shaquille Hidalgo 5)

Lapietra Monopoli: Jacopo Ragusa 14 (6/11, 0/0), Andrea Lombardo 12 (4/9, 1/5), Nunzio Sabbatino 9 (4/9, 0/3), Mauro Torresi lelli 9 (4/9, 0/4), Vittorio Visentin 7 (3/4, 0/0), Alfonso Di ianni 2 (1/1, 0/6), Ivan Bellantuono 0 (0/1, 0/0), Luca Colucci 0 (0/0, 0/0), Matteo Annese 0 (0/0, 0/0), Giovanni Laquintana 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 9 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Andrea Lombardo 9) - Assist: 5 (Jacopo Ragusa, Andrea Lombardo, Nunzio Sabbatino, Mauro Torresi lelli, Alfonso Di ianni 1)