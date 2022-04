Serie B: La Lapietra Monopoli lotta ma non basta. Al Pala Virtus vince Cassino

Squadra in casa Action Now Monopoli

Lo scontro salvezza della 27esima giornata di campionato va alla Virtus Cassino. I laziali hanno la meglio di una mai doma Lapietra Monopoli costretta ad arrendersi solo nel finale. Partita molto combattuta ed equilibrata come da presvisione. Posta in palio molto alta con entrambe le squadre alla ricerca di punti per evitare la lotteria dei play-out.

Partono meglio i padroni di casa che con un parziale di 25 a 17 provano a dare la prima spallata al match. Nel secondo quarto però i pugliesi reagiscono e ristabiliscono la parità con un parziale identico ma a parti invertite (17-25).

Nella ripresa arriva la il momento decisivo del match. La Virtus non sbaglia mai, riesce sempre a trovare la via del canestro e riesce ad allungare con un parziale di 27 a 19. Nel quarto periodo Monopoli prova a rientrare ma, tutti i tentativi di rimonta, vengono tutti respinta da una Cassino in grande spolvero soprattutto in attacco.

Una sconfitta pesante per Monopoli che vede allontanarsi la salvezza diretta ora lontana 4 punti anche se con una partita in meno.

BPC Virtus Cassino - Lapietra Monopoli 92-86 (25-17, 17-25, 27-19, 23-25)

BPC Virtus Cassino: Stefano Borsato 22 (2/5, 5/10), Federico Lestini 20 (7/10, 2/6), Michael Teghini 19 (5/6, 3/8), Simone Bagnoli 14 (7/11, 0/0), Vincenzo Provenzani 12 (4/5, 1/4), Carlo Balducci 4 (2/3, 0/0), Uchenna Ani 1 (0/0, 0/3), Marco Gambelli 0 (0/0, 0/0), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0), Roberto Mastrocicco 0 (0/0, 0/0), Simone Pontone 0 (0/0, 0/0), Karim abdoul Idrissou 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 8 - Rimbalzi: 40 7 + 33 (Simone Bagnoli 13) - Assist: 17 (Stefano Borsato 8)

Lapietra Monopoli: Giovanni Laquintana 29 (6/13, 3/6), Mauro Torresi lelli 18 (3/7, 3/6), Andrea Lombardo 14 (2/3, 3/9), Matteo Annese 12 (2/3, 2/4), Nunzio Sabbatino 6 (2/7, 0/0), Jacopo Ragusa 4 (2/7, 0/0), Michelangelo Laquintana 3 (0/1, 1/3), Luca Colucci 0 (0/0, 0/0), Ivan Bellantuono 0 (0/0, 0/0), Vittorio Visentin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Matteo Annese 9) - Assist: 7 (Giovanni Laquintana, Mauro Torresi lelli 3)