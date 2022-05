Serie B: I Lions basket Bisceglie vincono a Forio e blindano il terzo posto

Squadra in casa

Squadra in casa Lions Basket Bisceglie

Nel recupero della 23esima giornata di campionato i Lions basket Bisceglie battono il Forio basket a domicilio e blindano il terzo posto in classifica, puntando ancora il secondo nell'ultima giornata di campionato.

Partono meglio i padroni di casa trovando buoni tiri in attacco chiudendo il primo periodo avanti (20 - 16). Nel secondo quarto arriva, puntuale, la reazione dei Lions che prendono le misure in difesa e, tenendo a soli 11 punti segnati Forio, vanno all'intervallo lungo avanti.

Nel terzo quarto Forio prova a dare una scossa alla propria partita ma Bsceglie risponde colpo su colpo in un periodo che finisce 20 a 20. Nel quarto quarto arriva la spallata decisiva dei pugliesi che con un parziale di 14 a 24 chiudono la sfida. Per Bisceglie una vittoria che blinda il terzo posto e che li lascia ancora padroni del proprio destino per la conquista del secondo.

Forio Basket 1977 - Lions Basket Bisceglie 65-78 (20-16, 11-18, 20-20, 14-24)

Forio Basket 1977: Jakov Milosevic 23 (8/11, 0/4), Damir Hadzic 13 (5/10, 0/3), Francesco Ciarpella 11 (1/4, 0/2), Simone Orsini 9 (3/6, 1/4), Juan manuel Caceres 8 (3/6, 0/0), Shadi Nafea 1 (0/0, 0/0), Andrea Antonaci 0 (0/4, 0/0), Marco antonio Iannello 0 (0/0, 0/2), Domenico Capezza 0 (0/1, 0/1), Andrea Iacono 0 (0/0, 0/0), Aniello Regina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 26 - Rimbalzi: 45 9 + 36 (Damir Hadzic 11) - Assist: 16 (Francesco Ciarpella 7)

Lions Basket Bisceglie: Edoardo Fontana 23 (7/8, 2/6), Filiberto Dri 14 (2/8, 0/1), Emmanuel Enihe 11 (1/2, 2/10), Davide Vavoli 8 (4/6, 0/1), Marco Giannini 7 (2/2, 1/1), Simone Giunta 6 (3/4, 0/1), Gabriel Dron 5 (0/3, 1/2), Marcelo Dip 4 (1/9, 0/1), Fadilou Seck 0 (0/3, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 29 - Rimbalzi: 36 8 + 28 (Edoardo Fontana 10) - Assist: 5 (Edoardo Fontana, Filiberto Dri, Emmanuel Enihe, Marcelo Dip, Fadilou Seck 1)