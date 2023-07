Lions Basket Bisceglie: Janko Cepic è un nuovo giocatore neroazzurro

Continuano i movimementi in casa Lions Basket Bisceglie. L'ultimo arrivato in Puglia è l'ala forte Janko Cepic.

Montenegrino di nascita, italiano di formazione. Nato nel 1999, 204 centimetri per 96 chilogrammi. Un giocatore giovane, un lungo duttile, capace di farsi valere vicino canestro e al tempo stesso di rivelarsi pericoloso con il tiro da fuori. Janko Cepic risponde all’identikit ricercato da coach Enrico Fabbri per il delicato ruolo di ala forte nella tela che la dirigenza dei Lions Bisceglie ha tessuto per comporre la squadra che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B nazionale.

Cepic, originario di Cattaro, è cresciuto nel vivaio del KK Primorje: il trasferimento in Italia risale al 2015 per far parte del settore giovanile della Mens Sana Siena. Il debutto in A2 nel 2017, appena 18enne, proprio con la canotta del team toscano, poi le esperienze a Tortona, sempre in A2, con un significativo impiego sul campo (13.5 minuti di media, 2.7 punti) e il passaggio all’Eurobasket Roma, sempre nel secondo campionato nazionale, con medie di utilizzato superiori ai 15 minuti per gara e ottime cifre nel tiro da tre punti.

L’ottimo rendimento evidenziato in B a Legnano (11.2 punti e 7.4 rimbalzi in 29 minuti) gli è valso la chiamata di San Severo, con cui ha cominciato l’ultima stagione, di nuovo in A2, giocando 17.1 minuti (con 3.2 punti) ma a metà stagione l’offerta di Cassino lo ha convinto a tornare in B per contribuire al salto della compagine laziale nel nuovo torneo di B nazionale: 10.2 punti e 6.7 rimbalzi di media ma soprattutto il 43% dal perimetro nei playoff.

"Non lo nascondo, sono molto contento di aver scelto di venire a giocare a Bisceglie. Il motivo è molto semplice: conosco già la società e il calore del pubblico avendo affrontato i Lions l’anno scorso da avversario e non vedo l’ora di lottare per i colori di questo club storico. Sono sicuro che faremo tutti il nostro massimo per ottenere il meglio" ha commentato il nuovo arrivato nella famiglia nerazzurra.