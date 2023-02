Serie B: I Lions Bisceglie sconfitti sul campo della Luiss Roma

Una prestazione insufficiente. I Lions Bisceglie avrebbero dovuto dimostrare maggiore attenzione e lucidità nei momenti chiave, oltre ad esprimere un’intensità agonistica superiore per imporsi sul rettangolo della Luiss Roma. E invece i nerazzurri hanno fatto bene solo a sprazzi: inevitabile il settimo kappaò stagionale. Espugnare la tana dell’unica compagine finora imbattuta fra le mura amiche del girone D del campionato di Serie B Old Wild West non era semplice: rimane il rammarico per diversi passaggi in cui la squadra di coach Luciano Nunzi ha commesso errori pesanti. Sebbene non al meglio e praticamente senza allenamenti nelle gambe, sia Dri che Borsato hanno partecipato alla contesa.

Prima frazione sostanzialmente equilibrata, con i nerazzurri ben calati nella realtà della partita (10-14). Il secondo quarto, in sostanza, è costato carissimo ai Lions: 27-15 il parziale, frutto del combinato disposto fra il pizzico di ingenuità difensiva degli ospiti e le altissime percentuali del team capitolino, che ha forzato in modo plateale (ben 48 i tentativi dal perimetro contro gli appena 20 dall’interno dell’area nel corso della sfida) e si è vista premiare l’azzardo. Un 14-0 nella fase centrale del secondo periodo ha fatto tutta la differenza. Un arbitraggio censurabile, con punte di episodi specifici oggettivamente imbarazzanti e che dovrebbero indurre molti a riflettere, non ha giocato sicuramente a favore dei propositi di rimonta biscegliesi ma in ogni caso l’essere finiti sul -21 (59-38) è l’amarezza più cocente dell’intero pomeriggio.

Peccato perché la rimonta c’è stata, al netto di opportunità colossali sciupate per lucrare già nel momento di un primo riavvicinamento sul -12 (65-53). I Lions sono risaliti sul -7 (68-61) con ben sei e minuti a mezzo da giocare ma non si sono rivelati nella giusta forma psicofisica per rimettere tutto in discussione. L’ultimo sussulto sul -8 e palla in mano (79-71) ma che la lunga girasse storta lo ha dimostrato il capovolgimento della differenza canestri negli scontri diretti, per quello che al momento sembra poter valere. Recuperare tutti sotto ogni punto di vista e nel più breve tempo possibile è il compito del gruppo e dell’ambiente, perché l’emergenza è destinata a terminare, per fortuna. Martedì si comincerà a pensare alla partita casalinga con Teramo.

Luiss Roma - Lions Bisceglie 85-72 (23-21, 27-15, 18-18, 17-18)

Luiss Roma: Marco Pasqualin 20 (3/5, 2/7), Giovanni Allodi 13 (5/7, 0/3), Matteo Fallucca 12 (0/0, 4/11), Marco Legnini 11 (1/2, 3/10), Riccardo Murri 11 (1/2, 2/5), Cesare Barbon 9 (0/0, 3/7), Giorgio Di bonaventura 6 (1/2, 1/3), Alessandro Perotti 2 (1/2, 0/0), Andrea Zini 1 (0/0, 0/2), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Sean Busca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Giovanni Allodi 10) - Assist: 19 (Marco Pasqualin 6)

Lions Bisceglie: Raphael Chiti 23 (6/9, 3/11), Matteo Bini 13 (3/4, 1/2), Marcelo Dip 12 (4/8, 0/0), Gabriel Dron 10 (0/1, 2/5), Stefano Borsato 6 (1/1, 1/2), Filiberto Dri 5 (1/6, 1/4), Marco Pieri 2 (1/3, 0/0), Davide Vavoli 1 (0/1, 0/1), Armando Verazzo 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 38 8 + 30 (Marcelo Dip, Gabriel Dron, Davide Vavoli 7) - Assist: 10 (Gabriel Dron 4)