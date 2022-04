Serie B: I Lions basket Bisceglie a Monopoli in cerca di riscatto

Rimettersi in marcia con la giusta spinta in vista del gran finale della regular season. I Lions Bisceglie vogliono espugnare il parquet della tendostruttura di via Pesce, domicilio dell’Action Now! Monopoli, per dimostrare che lo sfortunato epilogo del confronto interno con il Talos Ruvo è stato un incidente di percorso causato anche e soprattutto dalle ripercussioni dello stop di due settimane per Covid. Match molto atteso, quello valido per la 26esima giornata del torneo di Serie B Old Wild West.

Niente drammi, naturalmente, per la recente sconfitta casalinga. L’ambiente in casa Lions è tranquillo e il gruppo consapevole dei propri mezzi. Bisognerà mettercela tutta, ancora una volta, e sbagliare il meno possibile per conquistare il 17esimo successo stagionale. La squadra di coach Nunzi ha dovuto adattarsi all’indisponibilità del PalaDolmen per l’intera settimana e si è allenata a Molfetta in orari inevitabilmente di ripiego, lavorando comunque con l’intensità e la concentrazione necessari per presentarsi pronti all’appuntamento del campo.

L’Action Now è in corsa per un piazzamento salvezza e ha messo da tempo nel mirino l’11° posto, che le consentirebbe di evitare le forche caudine dei playout e conservare la categoria senza indugi. Non solo Vanni Laquintana, grande realizzatore e autentico rebus per qualsiasi avversaria: il roster di Monopoli è di tutto rispetto, con giocatori esperti del livello di Torresi, Sabbatino, Annese, Lombardo e Visentin sembrano poter dare maggiore equilibrio sui due lati del campo. Il contributo dei giovani Albertini, Ragusa e Micky Laquintana è spesso molto utile alla causa.

Ci saranno un ex di turno in campo e uno in panchina. Mauro Torresi ha vestito la canotta biscegliese per ben quattro campionati (dal 2012-13 al 2015-16, raggiungendo sempre i playoff e anche la finale promozione per la A2 nel 2013-2014). Sergio Carolillo, monopolitano doc, ha guidato l’allora DiBen dalla stagione 1995-96 all’annata 1997-98, conquistando un ottimo piazzamento in C2, quindi diventando uno degli artefici dello storico salto in C1 e infine conducendo la squadra a una tranquilla salvezza (9° posto).

Il primo incrocio tra le tradizioni cestistiche risale al torneo di Serie C1 2008-2009, quando i nerazzurri si imposero in tutte le quattro sfide con Monopoli (due in stagione regolare e due in semifinale playoff) nell’annata conclusa con la trionfale promozione in B2. In tempi più recenti si sono giocate altre due gare di campionato nella scorsa stagione, il match di Supercoppa del 15 settembre e la partita d’andata del 7 dicembre scorso. Bisceglie è sull’8-0 e punta a prolungare la striscia di successi.