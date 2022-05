Serie B: I Lions basket Bisceglie perdono a Pozzuoli e chiudono al terzo posto

La stagione regolare dei Lions Bisceglie è terminata con 20 successi e dieci battute d’arresto. I nerazzurri di coach Luciano Nunzi hanno concluso in terza posizione nel girone D di Serie B Old Wild West: un percorso eccezionale, considerate le premesse iniziali e le aspettative riposte nel giovanissimo gruppo costruito in estate con l’obiettivo di centrare la salvezza, ritrovatosi invece a lottare per il primato fino al termine del girone d’andata, qualificato alla Final Eight di Coppa Italia e stabilmente nelle posizioni di vertice del raggruppamento nonostante gli infortuni abbiano privato il gruppo del capitano Filiberto Dri per sette gare e dell’esterno Edoardo Fontana per due partite nello stesso periodo. Un risultato frutto del meraviglioso lavoro compiuto dallo staff tecnico e della tranquillità di un ambiente che sempre fatto sentire la massima fiducia nei confronti di ciascuno dei protagonisti dell’ennesimo capitolo da incorniciare di #unastoriaimportante.

Il match sul parquet della Virtus Pozzuoli è stato contrassegnato da folate: meglio i padroni di casa nel primo quarto, poderoso il rientro dei nerazzurri nella seconda frazione, equilibrio dal terzo periodo in poi. Bisceglie, malgrado il +6 toccato a 4’ dal termine (61-67), non è riuscita a reggere l’urto della forte determinazione degli avversari, che con la vittoria ottenuta hanno festeggiato la salvezza senza passare per i playout. Top scorer per i nerazzurri Simone Giunta.

I Lions, alla luce dell’esito dell’ultimo turno di campionato, incroceranno la Pallacanestro Senigallia sesta classificata nel gruppo C. Le prime due sfide della serie dei quarti di finale, al meglio dei cinque incontri, si giocheranno al PalaDolmen rispettivamente domenica 15 maggio (ore 18) e martedì 17 maggio (20:30) mentre la terza contesa avrà luogo nelle Marche venerdì 20 maggio, così come l’eventuale gara4 (domenica 22). Nel caso in cui si dovesse ricorrere al quinto confronto, la serie tornerebbe a Bisceglie mercoledì 25.

POZZUOLI-LIONS BISCEGLIE 76-72

Pozzuoli: Gallo 7, Potì 14, Mehmedoviq 6, Gaye 10, Morgillo 21, Murabito 1, Caresta 5, Longobardi 4, Thiam 8. N.e.: Cagnacci, Sequani. All.: Spinelli.

Lions Bisceglie: Dron 3, Fontana 10, Dri 10, Enihe 7, Dip 7, Giunta 12, Vavoli 8, Giannini 7, Seck 8. N.e.: Mastrodonato, Provaroni. All.: Nunzi.