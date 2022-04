Serie B: I Lions basket Bisceglie tornano in campo. Al PalaDolmen arriva Ruvo

Squadra in casa

Squadra in casa Lions Basket Bisceglie

Dopo aver smaltito il Covid-19, i Lions basket Bisceglie torna in campo e lo fa al Pala Dolmen contro la Tecnoswitch Ruvo di Puglia, nella sfida valida per la 25esima giornata di campionato.

Partita molto attesa tra le due squadre attualmente appaiate al secondo posto con 32 punti con Bisceglie che però ha due partite in meno. Ruvo arriva da 2 sconfitte nelle ultime 3 partite e vorrà provare a staccare i cugini nella corsa alla Fortitudo Agrigento.

Bisceglie torna in campo in campionato, dopo aver giocato l'ultima sfida il 6 marzo contro Formia. Sarà da testare la forma fisica dei ragazzi di coach Luciano Nunzi che tornano al completo dopo lo stop forzato per il contagio.

Ci sarà il pubblico delle grande occasioni a spingere i Lions in questo derby di altissima quota.

Appuntamento domenica 3 aprile, palla a due alle 18.00.