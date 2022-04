Serie B: I Lions basket Bisceglie ospitano Taranto in una sfida da play-off

La netta affermazione sul campo di Monopoli ha portato un’ulteriore iniezione di entusiasmo nell’ambiente ma il bello ed il difficile, per i Lions Bisceglie, arrivano adesso. I nerazzurri affronteranno una serie ravvicinata di incontri che contribuiranno a definirne il piazzamento in classifica verso i playoff del torneo di Serie B Old Wild West. Sabato, con palla a due fissata per le ore 20, il team di coach Luciano Nunzi incrocerà Taranto in una sfida tutta pugliese che risponde a tutti i requisiti per essere definita interessante.

Va a merito dei nerazzurri aver saputo indirizzare subito la gara sul parquet dell’Action Now! Monopoli e gestirne l’andamento con autorevolezza. Ritrovare la condizione fisica, dopo le due settimane di sospensione degli allenamenti a causa del contagio registrato in diversi componenti del gruppo squadra, è divenuto fondamentale per Giannini e compagni, che hanno già pagato abbastanza dazio alla sfortuna in una stagione segnata dagli infortuni di Filiberto Dri prima, Edoardo Fontana poi e dall’esaurimento delle energie fisiche costato la sconfitta interna contro Ruvo. Bisceglie vuole recuperare la forma migliore per giocarsi tutte le sue carte da qui al termine, confidando almeno in un pizzico di tregua da parte della malasorte.

Taranto ha vinto 8 delle 11 partite del suo girone di ritorno, acquisendo un bottino pari a quello dell’andata con ancora quattro gare a disposizione. La crescita esponenziale della formazione di coach Olive è certificata anche dai numeri. L’ottimo rendimento dei rossoblù non sorprende nessuno.

In casa Bisceglie Settimana piuttosto tranquilla, quella vissuta dalla squadra. I nerazzurri hanno potuto finalmente riprendere possesso del PalaDolmen per gli allenamenti dopo il lavoro compiuto in altri impianti a causa della temporanea indisponibilità della struttura biscegliese, occupata da un’altra manifestazione.

Tre gli ex di turno in campo. Emmanuel Enihe ha vestito la canotta tarantina appena diciottenne nell’annata 2016-2017 in Serie B mentre Manuel Diomede ha giocato a Bisceglie nella stagione 2017-2018. Giovanni Gambarota ha dei trascorsi piuttosto significativi in nerazzurro: tre campionati tra il 2013 e il 2016, oltre a una prima esperienza nel 2011-2012.

Le tradizioni cestistiche di Bisceglie e Taranto si sono incrociate già a partire dalla stagione 1998-1999, la seconda in C1 per l’allora DiBen, che affrontò la Ricciardi e poi in seguito altre formazioni del capoluogo jonico (stagione 2002-2003 e 2003-2004). Le sfide con il Cus risalgono invece al 2013-2014 (una gioia per parte), 2014-2015 (due affermazioni biscegliesi), 2015-2016 (bilancio 1-1), al 2016-2017 (doppio successo nerazzurro) e all’annata appena trascorsa (due vittorie tarantine). Il bilancio aggiornato è 6-5 per Bisceglie. La gara d’andata è stata vinta da Taranto (84-63).