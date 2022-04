Serie B: I Lions Bisceglie battono Taranto in un derby spettacolo

Squadra in casa

Al PalaDolmen per la 27esima giornata di campionato è andato in scena il derby pugliese tra i Lions Bisceglie e la CJ basket Taranto. Sfida emozionante combattuta sin dalla palla a due con le due squadre che hanno fatto di tutto per provare a vincere.

Partita ad alto punteggio con le entrambe le squadre che riescono a trovare con continuità la via del canestro. Partono meglio i Lions che provano ad allungare nei primi due quarti andando a riposo all'intervallo lungo sopra la doppia cifra di vantaggio.

Nella ripresa però, come accaduto nelle ultime gare, Bisceglie si fa rimontare concedendo ben 30 punti agli ospiti nel solo terzo quarto. Taranto prova la clamorosa rimonta nell'ultimo periodo ma, i Lions si ritrovano a riescono a portare a casa una vittoria importante che li tiene al terzo posto a poche gare dalla fine della regular season.

Lions Basket Bisceglie - CJ Basket Taranto 89-85 (26-22, 22-12, 23-30, 18-21)

Lions Basket Bisceglie: Edoardo Fontana 25 (6/9, 4/7), Filiberto Dri 16 (6/9, 0/2), Marco Giannini 13 (5/7, 1/3), Marcelo Dip 12 (4/7, 0/0), Emmanuel Enihe 7 (1/2, 1/3), Simone Giunta 7 (1/4, 1/3), Davide Vavoli 5 (1/4, 0/1), Gabriel Dron 2 (1/1, 0/3), Fadilou Seck 2 (1/1, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 24 - Rimbalzi: 32 10 + 22 (Edoardo Fontana 8) - Assist: 18 (Simone Giunta 5)

CJ Basket Taranto: Alberto Conti 28 (7/7, 1/7), Manuel Diomede 26 (4/4, 5/11), Biagio Sergio 9 (3/3, 1/3), Giovanni Gambarota 9 (3/4, 0/6), Gianmarco Conte 8 (4/8, 0/3), Ricards Klanskis 3 (1/2, 0/0), Hugo Erkmaa 2 (1/4, 0/2), Riziero Ponziani 0 (0/0, 0/0), Giulio Olive 0 (0/0, 0/0), Matteo Carone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 23 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Giovanni Gambarota 11) - Assist: 4 (Manuel Diomede 2)