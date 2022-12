Serie B: I Lions Bisceglie in trasferta a Caserta per chiudere l'anno con una vittoria

Ultima gara del 2022 per i Lions Bisceglie, attesi dalla Juve Caserta al palasport di viale delle medaglie d’oro per uno degli appuntamenti più interessanti della tredicesima giornata d’andata nel girone D del torneo di Serie B Old Wild West.

La consapevolezza di aver raccolto meno del meritato nell’intensa settimana coincisa con le sfide a Ruvo, Pozzuoli e in casa contro Roseto andrà tramutata in energia positiva. Il gruppo non si è certo risparmiato nel corso della settimana, lavorando su alcuni aspetti particolari del gioco in vista di una partita nella quale sarà fondamentale restare sempre sul pezzo, limitare per quanto possibile ogni sbavatura, evitare concessioni ad una formazione di spessore, esprimendosi al tempo stesso sugli ottimi livelli evidenziati specie al cospetto delle strafavorite per il vertice.

GLI AVVERSARI

L’organico affidato al tecnico Sergio Luise è di rilievo: dall’ex Mathias Drigo all’esperto Biagio Sergio, dal lungo Vittorio Visentin al sempreverde realizzatore Nicola Mei, senza tralasciare gli esterni Jordan Lucas e Alessandro Sperduto, Caserta ha un roster importante e ambizioso.

La sfida sarà arbitrata da Andrea Bernassola e Federico Berger di Roma. Il tavolo degli ufficiali di campo sarà composto da Ciro Del Monaco di Maddaloni (segnapunti), Stefano Cesaro di Battipaglia (cronometrista) e Alberto Scafuri di Salerno (addetto ai 24”).