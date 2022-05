Serie B: I Lions Bisceglie in trasferta a Forio per blindare il terzo posto

Una vittoria per mettere almeno il terzo posto in cassaforte. I Lions Bisceglie, di scena sul parquet del palasport di Forio d’Ischia nel recupero del 23esimo turno del girone D di Serie B Old Wild West, puntano a conquistare la ventesima affermazione stagionale e definire più compiutamente il loro già eccellente percorso, in vista della chiusura della regular season e della composizione della griglia playoff. Palla a due alle ore 16 di giovedì 5 maggio.

Poco tempo per preparare la contesa sotto il profilo fisico e tattico. Sarà importante approcciare la contesa con la giusta concentrazione e scongiurare l’inizio sottotono di domenica contro la battistrada Fortitudo Agrigento. Coach Luciano Nunzi e lo staff tecnico si sono dedicati a questo fondamentale aspetto psicologico. Il gruppo squadra, dopo essersi allenato martedì al PalaDolmen, è partito mercoledì, nel primo pomeriggio, con destinazione l’isola d’Ischia dove trascorrerà la notte e giovedì mattina avrà l’opportunità di usufruire del campo per uno shootaround.

Forio è al 14esimo e terzultimo posto in graduatoria. L’obiettivo della formazione campana è scalare almeno una posizione per godere del vantaggio del fattore campo nella serie dei playout ai quali è certa di dover partecipare. Il bilancio del team biancorosso tra le mura amiche è di 7 vittorie e altrettante battute d’arresto.

Un ex di turno in campo, uno in panchina. Juan Caceres ha giocato a Bisceglie nella stagione 2012-2013 e nell’annata appena trascorsa. Titto Carone ha ricoperto il ruolo di assistente di coach Marinelli sia nel team nerazzurro che tra i ranghi della compagine isolana, assumendo poi la guida della squadra di Forio a seguito della separazione tra la società e il tecnico originario di Torremaggiore.

L’unica occasione di incrocio tra le due formazioni è la partita d’andata, giocata lo scorso 21 novembre al PalaDolmen e vinta dai nerazzurri con il punteggio di 84-79.