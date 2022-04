Serie B: Netta vittoria dei Lions che battono Monopoli a domicilio

Una risposta eloquente. Vittoria importante, quella conquistata dai Lions Bisceglie sul parquet dell’Action Now! Monopoli al termine di una partita mai in discussione, dominata dai nerazzurri fin dal salto a due. Un successo autorevole che conforta in vista della volata finale di regular season. Chiamati a dare prova di solidità mentale e ritrovato smalto sotto il profilo fisico, Filiberto Dri e compagni non hanno deluso le attese, strappando applausi ai tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta.

L’indisponibilità del top scorer Vanni Laquintana e del pivot Visentin (in panchina solo per onor di firma) ha ridotto il potenziale degli avversari, guidati dall’ex Carolillo. I Lions, però, non hanno atteso molto per prendere il controllo della partita, toccando già il +9 dopo appena quattro minuti con i canestri di Dip e Enihe a creare il solco. Una tripla di Dron ha portato Bisceglie sul +13 già nel primo quarto. Il vantaggio nerazzurro è rimasto considerevole anche nella seconda frazione: Fontana, Seck e Vavoli in evidenza in fase offensiva mentre Monopoli non ha saputo trovare contromisure. Concentrati sull’obiettivo e decisi a chiudere i conti, i ragazzi di coach Nunzi hanno dilagato nel terzo periodo (anche +24 con Giunta), in un crescendo irresistibile, fissato dal massimo divario nei minuti conclusivi della contesa. Spazio a Petronella, minuti anche per Provaroni e Mastrodonato. Cinque giocatori di Bisceglie in doppia cifra per punti realizzati e Giannini (9) a un passo. Un ottimo viatico in vista del rush che chiuderà la prima fase del torneo di Serie B Old Wild West.

Lapietra Monopoli - Lions Basket Bisceglie 59-93 (18-28, 20-23, 10-19, 11-23)

Lapietra Monopoli: Mauro Torresi lelli 16 (4/5, 2/6), Jacopo Ragusa 15 (5/10, 0/0), Andrea Lombardo 8 (2/5, 0/4), Matteo Annese 7 (1/3, 1/3), Andrea Albertini 7 (2/3, 1/4), Nunzio Sabbatino 4 (2/4, 0/0), Michelangelo Laquintana 2 (1/4, 0/2), Ivan Bellantuono 0 (0/1, 0/2), Fabio Comes 0 (0/0, 0/0), Luca Colucci 0 (0/0, 0/0), Vittorio Visentin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 - Rimbalzi: 28 9 + 19 (Jacopo Ragusa 10) - Assist: 12 (Andrea Lombardo 4)

Lions Basket Bisceglie: Marcelo Dip 16 (8/9, 0/1), Gabriel Dron 14 (3/3, 2/3), Davide Vavoli 14 (6/8, 0/1), Filiberto Dri 11 (2/2, 1/2), Edoardo Fontana 11 (5/8, 0/4), Marco Giannini 9 (3/6, 1/2), Emmanuel Enihe 8 (1/4, 2/3), Fadilou Seck 4 (2/2, 0/0), Gabriele Petronella 4 (2/3, 0/0), Simone Giunta 2 (1/2, 0/1), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Gabriel Dron 6) - Assist: 21 (Edoardo Fontana 6)