Lions Bisceglie: Uno staff medico di primo livello per coach Fabbri

Un’attenzione che si consolida e rafforza. Nulla sarà lasciato al caso, come sempre, per garantire ai giocatori nerazzurri il massimo livello di assistenza sotto ogni punto di vista, a maggior ragione nel contesto sempre più professionale del nuovo campionato di Serie B nazionale che i Lions Bisceglie hanno conquistato con pieno merito.

Ecco perché, al passo di un’organizzazione fortemente potenziata sul piano dirigenziale, più efficiente anche nel settore giovanile e minibasket, lo staff tecnico e medico al servizio della prima squadra si arricchirà con nuove figure pronte a fornire le loro capacità.

Coach Enrico Fabbri e il suo assistente Davide Gabriele potranno contare su due autentici pilastri, ancora una volta confermati nei ranghi dei Lions: per il preparatore fisico Michele Falcone sarà la decima stagione consecutiva a Bisceglie mentre il massaggiatore Tonio Lopopolo salirà a quota 18.

Importanti saranno gli inserimenti del dottor Nicola Quinto, che presterà la sua preziosa collaborazione in qualità di responsabile sanitario, e della dottoressa Silvia Lopopolo, osteopata e fisioterapista altamente specializzata in ambito sportivo.

Un indiscutibile, ulteriore salto di qualità per i Lions Bisceglie, che peraltro conteranno anche sulle qualità del team manager Gigi Sanna.

Procedono intanto i preparativi per l’attesissimo raduno pubblico in programma domenica 20 agosto, al PalaDolmen, a partire dalle ore 19.

L’evento costituirà solo il primo di una serie di momenti in cui la città e il territorio potranno interagire con i protagonisti sul campo della prossima stagione. Sono tutti chiamati a raccolta, daglli appassionati che seguono le vicende cestistiche biscegliesi ai ragazzi del settore giovanile, passando per i piccoli del minibasket con i loro familiari.