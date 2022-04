Serie B: I Lions si sciolgono nel finale. Ruvo porta a casa il derby

Squadra in casa

Squadra in casa Lions Basket Bisceglie

I Lions basket Bisceglie cadono in casa, nel derby contro la Tecnoswitch Ruvo crollando nell'ultimo quarto.

Partono bene i padroni di casa che trovano con continuità la via del canestro segnando 30 punti e prendendo le redini della gara. Nei quarti centrali del match la sfida è molto equilibrata con Bisceglie che riesce a frenare i tentativi di rimonta della Tecnoswitch.

La svolta del match arriva nel quarto periodo quando i Lions crollano. I padroni di casa non fanno più canestro mentre Ruvo non sbaglia mai e riesce a vincere una partita importantissima che porta al sorpasso in classifica.

Lions Basket Bisceglie - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 74-79 (30-24, 16-18, 19-12, 9-25)

Lions Basket Bisceglie: Marcelo Dip 18 (9/10, 0/0), Filiberto Dri 17 (2/6, 2/4), Simone Giunta 11 (4/7, 0/1), Edoardo Fontana 9 (3/6, 1/5), Emmanuel Enihe 8 (1/3, 2/4), Gabriel Dron 5 (1/3, 1/3), Davide Vavoli 4 (2/4, 0/2), Marco Giannini 2 (0/0, 0/0), Fadilou Seck 0 (0/2, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Gabriele Petronella 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 12 - Rimbalzi: 39 10 + 29 (Marcelo Dip, Edoardo Fontana, Davide Vavoli 7) - Assist: 21 (Filiberto Dri 7)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Leonardo Ciribeni 16 (4/5, 2/6), Gianni Cantagalli 13 (2/3, 0/5), Daniele Merletto 12 (0/3, 2/8), Mattia Mastroianni 12 (4/4, 1/5), Riccardo Bartolozzi 8 (1/5, 1/3), Kurt Cassar 6 (1/3, 0/0), Shaquille Hidalgo 6 (2/5, 0/1), Thomas Monina 4 (2/2, 0/0), Niccolò Lurini 2 (1/2, 0/1), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 27 / 35 - Rimbalzi: 21 6 + 15 (Leonardo Ciribeni 8) - Assist: 4 (Leonardo Ciribeni, Gianni Cantagalli 2)