Serie B. Serata da incubo per i Lions sconfitti in casa da teramo

Uno stop che complica i piani, una battuta d’arresto inattesa e che fa male soprattutto per le modalità con le quali è maturata. I Lions Bisceglie hanno ceduto sul parquet del PalaDolmen nel confronto con Teramo: seconda sconfitta interna stagionale per i nerazzurri, secondo hurrà in trasferta per la compagine abruzzese, che aveva vinto soltanto a Sala Consilina nel turno inaugurale del campionato di Serie B Old Wild West e ha rotto una serie di 8 sconfitte esterne consecutive.

La pessima prestazione complessiva in attacco dei ragazzi di coach Luciano Nunzi (Dron, febbricitante, non al meglio) è solo una delle cause di un kappaò inopinato e dalle conseguenze pesanti per la classifica. Bisceglie ha pagato un approccio morbido alla sfida (0-5), alla quale ha cercato di dare del tu (11-7) ma senza mai riuscirci fino in fondo: l’altissimo numero di palle perse, gli errori in fase di impostazione ed un’eccessiva rilassatezza difensiva si sono impastate con una delle peggiori serate al tiro del gruppo.

Teramo, dal 23-21, ha piazzato uno 0-10 che ha cominciato ad indirizzare il match e con Di Donato ha toccato la doppia cifra di vantaggio nel secondo periodo (27-37). I Lions, deficitari al tiro (1/12 da tre a metà partita), non sono riusciti a svoltare al rientro dall’intervallo lungo, precipitando in un vortice di insicurezze. Gli ospiti, con Calbini sugli scudi, ne hanno approfittato toccando anche il +18 (39-57). I timidi tentativi di reazione nerazzurri si sono scontrati con percentuali deficitarie. Gli sforzi profusi, soprattutto da un ottimo Marcelo Dip, non sono che serviti a riportarsi sul -8 (66-74).

Lions Bisceglie - Teramo a Spicchi 2K20 67-78 (15-15, 14-22, 14-21, 24-20)

Lions Bisceglie: Marcelo Dip 19 (7/12, 0/2), Gabriel Dron 14 (1/2, 2/4), Filiberto Dri 10 (3/5, 0/3), Matteo Bini 7 (1/5, 1/4), Raphael Chiti 7 (3/4, 0/3), Davide Vavoli 6 (3/5, 0/2), Armando Verazzo 4 (0/0, 0/1), Federico Ingrosso 0 (0/0, 0/3), Marco Pieri 0 (0/0, 0/0), Domenico Santoro 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 30 - Rimbalzi: 37 7 + 30 (Raphael Chiti 9) - Assist: 7 (Gabriel Dron 3)

Teramo a Spicchi 2K20: Lorenzo Calbini 18 (5/7, 1/5), Sebastiano Perin 14 (3/5, 2/3), Luigi Cianci 14 (6/8, 0/3), Emidio Di donato 10 (3/3, 1/7), Federico Casoni 7 (2/4, 0/4), Giorgio Galipò 5 (2/3, 0/1), Mattia Sacchi 5 (1/2, 1/2), Alessandro Vigori 5 (0/3, 1/2), Alessandro Di febo 0 (0/1, 0/2), Stefano Ferri 0 (0/0, 0/0), Simone Mora 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 26 - Rimbalzi: 26 1 + 25 (Federico Casoni 7) - Assist: 9 (Giorgio Galipò 5)