Lions basket Bisceglie: Bella esperienza per l'Under 15 al torneo di Fermo

Terzo posto conclusivo per le statistiche, un’enorme soddisfazione e un fantastico ricordo nel cuore.

Il team Under 15 dei Lions Bisceglie è rientrato dalla splendida esperienza vissuta nelle Marche, in occasione della quindicesima edizione del torneo internazionale “Città di fermo”, organizzata impeccabilmente dall’Asd Città di Fermo.

I leoncini, guidati in panchina da coach Walter Mastrofillipo, si sono ben comportati, conquistando il piazzamento sul gradino più basso del podio ma quel che più conta è l’essersi misurati con realtà di altre nazioni, come la compagine polacca del Regis Wielicza che ha centrato la vittoria del torneo, in un clima di festa e condivisione e in un contesto reso speciale dalla grande passione per la pallacanestro.

Il roster nerazzurro era composto da Guido Di Lollo Capurso, Daniele Arcieri, Michele Auricchio, Giuseppe Antonio Ricchiuti, Gianvito Frisari, Claudio Prascina, Antonio Del Rosso, Fabio De Feudis, Luca Pio Cioce, Francesco Sciascia, Daniele Gentile, Marco Di Pierro, Angelo Porcelli, Giacomo Pedone.