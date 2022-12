Serie B: I Lions basket Bisceglie in trasferta a Pozzuoli in una sfida da non fallire

Secondo impegno consecutivo lontano dalle mura amiche del PalaDolmen per i Lions Bisceglie, che in antitesi a quanto accaduto domenica, con la visita sul parquet della capolista Ruvo, saranno di scena mercoledì 7 dicembre sul neutro di Sant’Antimo per il confronto con la Virtus Pozzuoli, fanalino di coda del girone D del torneo di Serie B Old Wild West. Una partita tutt’altro che da sottovalutare per la compagine allenata da Luciano Nunzi, arrabbiata per l’epilogo negativo dello scontro al vertice.

Il gruppo ha ripreso ad allenarsi martedì mattina, con un bis previsto nel pomeriggio ma preceduto da video. Mercoledì, in mattinata, walkthrough e tiro. La partenza per la Campania è prevista dopo pranzo. Il match si giocherà alle 20:30 sul neutro di Sant’Antimo a causa dell’indisponibilità del palasport puteolano. Trasformare l’amarezza per la vittoria sfuggita nell’ultima gara è l’obiettivo del team caro al presidente Nicola Papagni, che vuole subito riscattarsi e ricominciare a vincere per reggere il passo delle migliori contendenti del campionato. C

Dieci sconfitte in altrettanti incontri. Il ruolino di marcia della Virtus Pozzuoli è eloquente ma ritenere agevole il compito di piegare ancora una volta la squadra campana sarebbe un gravissimo errore. Gli ex di turno Marco Cucco e Georgi Sirakov, i lunghi Iba Koite Thiam e Fatih Mehmedoviq sono giocatori di tutto rispetto e finora, fra le mura amiche, sono arrivati stop di misura non nettissima negli incroci con avversarie importanti: -3 con Salerno, -9 con Avellino, -9 con Caserta, -14 con Ruvo. Bisceglie non può attendersi certo regali e anzi approcciare la partita al massimo delle sue energie psicofisiche.

La sfida sarà arbitrata da Matteo Paglialunga di Fabriano (Ancona) e Giovanni De Giorgio di Giarre (Catania). Il tavolo degli ufficiali di campo sarà composto da Matteo Liverani di Pagani (segnapunti), Vincenzo Grimaldi di Sarno (cronometrista) e Alfonso Laudati di Napoli (addetto ai 24”).