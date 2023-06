Olimpiade Metropolitana 2023: C'è anche il Basket Corato

Oltre duemila atleti, 135 associazioni, 26 Comuni metropolitani, 18 discipline sportive: sono solo alcuni numeri della 2^ edizione della "Olimpiade Metropolitana", iniziata ufficialmente il 23 giugno scorso a Modugno e che si concluderà venerdi 30 giugno con la cerimonia di chiusura a Parco Due Giugno a Bari.

Tra le varie società partecipanti chi rappresenterà il territorio coratino sarà la Tinta Unita Basket Corato, con la sua formazione under 13 maschile guidata da coach Riccardo Lerro.

I ragazzi del basket Corato giocheranno ad Altamura, presso i palazzetti "Cupola" e "Piccinni", oggi lunedi 26 giugno sfidando la Green Ruvo alle 16:30, il Cassano alle ore 18 ed a seguire, alle ore 18:45, la Talos Ruvo.

Le sfide avranno la durata di 30 minuti suddivisi in due tempi da 15 minuti ciascuno. In bocca al lupo ai ragazzi per quest’altra bella avventura.