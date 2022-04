Serie B: La Paviamaro Molfetta in trasferta a Taranto per blindare la salvezza

L'obiettivo è li a portata di mano e la Pavimaro Molfetta non vuole farselo sfuggire. Domenica 24 aprile, al Pala Fiom i biancorossi sfidano la CJ basket Taranto, in un derby pugliese che può regalare la salvezza diretta.

Non sarà semplice, però, portare a casa i due punti da Taranto. I tarantini infatti, al momento sono al sesto posto in classifica e vogliono provare in questo finale a migliorare il loro piazzamento in vista dei play-off.

La Pavimaro dal canto suo però, dopo la vittoria contro Pozzuoli, vuole regalarsi una vittoria che sarebbe fondamentale visto che, con la praticamente certa vittoria contro Formia nella gara da recuperare, Molfetta sarebbe quasi certa della permanenza in Serie B. Partita difficile dunque, per entrambe le squadre che corrono per obiettivi diversi ma ancora da conquistare.

Appuntamento domenica 24 aprile, palla a due alle 18.00.