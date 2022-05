Serie B: La Paviamaro Molfetta lotta ma non basta. Al PalaPoli vince Ragusa

Squadra in casa

Squadra in casa Pallacanestro Molfetta

La Pavimaro Molfetta esce sconfitta dopo una vera e propria battaglia contro la Virtus Kleb Ragusa, in una partita che poteva regalare la matematica certezza della parmanenza in Serie B.

Ottima partenza dei pugliesi che nel primo quarto riescono a trovare con continuità la via del canestro e provano il primo allungo, anche grazie ad un'attacco ospite poco preciso. Nel secondo quarto arriva la reazione di Ragusa che, grazie a 31 punti segnati, va all'intervallo lungo avanti.

Nella ripresa la gara è combattuta, punto a punto, con le squadre che rispondono colpo su colpo. Si entra negli ultimi dieci minuti con gli ospiti avanti di sole due lunghezze. I padroni di casa provano in tutti modi a rientrare ma la Virtus tiene e riesce a portare a casa una vittoria importante per la corsa al terzo posto. Per la Pavimaro una sconfitta che rimanda la certezza della salvezza all'ultima giornata.

Pavimaro Molfetta - Virtus Kleb Ragusa 89-94 (22-15, 23-31, 23-24, 21-24)

Pavimaro Molfetta: Francesco Villa 19 (3/5, 3/10), Matteo Bini 19 (3/5, 1/6), Francesco Infante 17 (5/10, 2/3), Jona Di giuliomaria 13 (0/0, 3/6), Pietro Agostini 6 (3/7, 0/1), Davide Mezzina 6 (0/0, 2/2), Simone Mentonelli 5 (1/3, 1/2), Andrea Epifani 4 (2/5, 0/0), Giuseppe pio Sasso 0 (0/0, 0/0), Sabit Kodra 0 (0/0, 0/0), Silvio Caniglia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 23 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Francesco Infante 7) - Assist: 16 (Francesco Villa 6)

Virtus Kleb Ragusa: Mattia Da campo 21 (9/12, 0/3), Andrea Sorrentino 18 (2/3, 4/9), Fabio Stefanini 14 (1/3, 4/6), Simon Ugochukwu andrew 11 (4/4, 1/1), Roberto Chessari 10 (3/4, 1/3), Lucio Salafia 9 (3/4, 0/0), Giovanni Ianelli 6 (2/6, 0/1), Giorgio Canzonieri 3 (0/0, 1/1), Andrea Picarelli 2 (1/4, 0/2), Vincenzo Festinese 0 (0/0, 0/1), Paolo Rotondo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 38 10 + 28 (Mattia Da campo 12) - Assist: 13 (Giovanni Ianelli 4)