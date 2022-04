Serie B: La Pavimaro Molfetta attesa dal derby contro Monopoli

La 25esima giornata di serie B mette di fronte alla Pavimaro Molfetta un derby ad alta intensità. Al Pala"Poli", arriva la Lapietra Monopoli.

Entrambe le squadre sono in piena lotta per evitare i play-out. Molfetta, però a quota 18, ha due punti di vantaggio sui cugini e vincendo potrebbe dare una seria ipoteca anche in virtù degli altri scontri diretti in programma.

Per Monopoli la sfida è più delicata. Infatti, essendo sotto in classifica una sconfitta potrebbe risultare fatale. La squadra di Carolillo, ex di giornata, ha riposato nell'ultimo turno per i casi covid nel roster di Avellino. Questa setimana di allenamento può aver aiutato a risolvere tutti gli acciacchi in gruppo e a preparare al meglio una sfida cosi importante.

Appuntamento domenica 3 aprile, palla a due alle 18.00.