Serie B: La Pavimaro Molfetta chiude la regular season con una sconfitta a Salerno

La Pavimaro Molfetta chiude la regular season con una sconfitta in casa della Virtus Arechi Salerno. Motivazioni diverse per le due squadre con i padroni di casa che con questa vittoria conquistano il quinto posto in classifica. Molfetta invece già salva ha giocato con la mente sgombra.

Partita a senso unico, solo nei primi cinque minuti qualche sbavatura difensiva di Salerno consente a Molfetta di mettere subito la testa avanti. Poi, però, dal 5' inizia il monologo blaugrana (out per infortunio Valentini). Inizialmente Moffa e successivamente Mennella, sia con la difesa che con l'attacco, confezionano il primo vantaggio (14-12), dopodiché con un gioco corale, la Virtus ipoteca il successo già a fine primo tempo (52-32).

Nella ripresa tanto spazio per i ragazzi del settore giovanile e gara che continua senza sussulti fino alla sirena. Si chiude una stagione complicata per la Pavimaro che comunque è riuscita a guadagnarsi la permanenza in Serie B senza grossi patemi.

Virtus Arechi Salerno - Pavimaro Molfetta 94-71 (31-23, 21-9, 28-20, 14-19)

Virtus Arechi Salerno: Niccolò Rinaldi 23 (1/1, 7/10), Niccolò Moffa 18 (5/6, 2/3), Marco Mennella 17 (6/7, 1/3), Raffaele Romano 9 (2/4, 1/2), Mattia Coltro 7 (3/7, 0/1), Dabangdata Loïq marie 7 (3/5, 0/0), Luigi Cimminella 6 (3/4, 0/1), Emanuele Caiazza 5 (1/3, 1/4), Leonardo Marini 2 (1/4, 0/0), Marco felice Capocotta 0 (0/0, 0/2), Massimo Peluso 0 (0/1, 0/2)

Tiri liberi: 8 / 14 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Niccolò Moffa, Raffaele Romano 5) - Assist: 24 (Luigi Cimminella 8)

Pavimaro Molfetta: Francesco Infante 15 (4/10, 0/0), Jona Di giuliomaria 13 (2/3, 3/9), Matteo Bini 12 (3/4, 2/5), Andrea Epifani 9 (2/3, 1/1), Pietro Agostini 7 (3/4, 0/3), Francesco Villa 7 (2/4, 1/4), Simone Mentonelli 4 (1/2, 0/3), Davide Mezzina 2 (1/1, 0/0), Sabit Kodra 2 (1/1, 0/0), Silvio Caniglia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 13 - Rimbalzi: 31 6 + 25 (Francesco Infante 8) - Assist: 12 (Francesco Villa 3)