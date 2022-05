Playoff Serie B: Parte la rincorsa dei Lions che affrontano la Goldengas Senigallia

La 18esima partecipazione ai playoff in 25 stagioni consecutive nei campionati nazionali inorgoglisce il basket biscegliese ma al netto delle statistiche è tempo di fare sul serio per i Lions di coach Luciano Nunzi, terzi in graduatoria nel girone D del torneo di Serie B Old Wild West al termine della stagione regolare e abbinati a Senigallia nella parte bassa del tabellone 4. Domenica 15 maggio, con palla a due fissata per le ore 18, il primo atto della serie al meglio delle cinque partite: con tre vittorie si va in semifinale.

Il PalaDolmen è pronto a spingere il team nerazzurro, che da parte sua non vuole certo interrompere il flusso di belle soddisfazioni regalate al pubblico biscegliese in quest’annata. Il capitano Filiberto Dri e Marcelo Dip sono pronti a guidare i loro più giovani compagni in un’esperienza che per alcuni è del tutto nuova. Saranno importanti l’approccio mentale e il contributo di ciascuno dei componenti della squadra.

Sesta classificata nel girone C con 18 successi a fronte di 12 sconfitte, Senigallia ha compiuto un percorso coerente anche nei numeri, dato che il ruolino di marcia di 9 vittorie e 6 battute d’arresto del girone d’andata è stato replicato anche nella seconda parte della regular season. Il playmaker Giacomini, l’esterno Francesco Gnecchi, l’ala Luca Bedetti, i lunghi Alberto Bedin e Lorenzo Varaschin compongono il quintetto base della formazione di coach Gabrielli, che ha perso per infortunio la guardia Filippo Giannini. Toccherà perciò al giovane Davide Terenzi coprire i minuti lasciati in dote dallo sfortunato compagno di squadra partendo dalla panchina insieme al play under Lorenzo Calbini e all’ala Filippo Cicconi Massi.

L’unico ex di turno è Simone Giunta, che proprio nella scorsa stagione ha giocato con Senigallia.

Precedenti - Bisceglie e Senigallia si sono sfidate finora in sei occasioni, tutte racchiuse fra le stagioni 2016-2017 e 2018-2019. Il bilancio complessivo è di 4-2 per i Lions, che hanno vinto due volte in trasferta cedendo sia in casa che in trasferta nel torneo 2017-2018.

Modalità di accesso al PalaDolmen - Porte aperte nella struttura già dalle ore 16:45. Gli spettatori sono invitati a presentarsi con un opportuno anticipo rispetto all’orario di inizio della partita. L’accesso all’impianto sarà possibile esclusivamente muniti di mascherina Ffp2, che andrà indossata correttamente per l’intera permanenza all’interno del palasport. Il pubblico sarà ammesso al 100% della capienza totale dell’impianto. Lions Bisceglie richiama in modo perentorio tutti i suoi sostenitori al massimo senso di responsabilità e in maniera chiara e netta al rispetto delle regole.