Podio Volley Fasano: La schiacciatrice Adelaide Soleti vestirà ancora la maglia gialloblu

Riconfermata al centro dell’attacco gialloblù una delle migliori esponenti della passata stagione culminata con la vittoria del campionato di serie B2: la schiacciatrice Adelaide Soleti. Tassello fondamentale per l’ormai imminente campionato di serie B1 fortemente voluto dalla società capeggiata dal presidente Renzo Abete. L’atleta nata a Cisternino, di anni 25 per 183 cm di altezza, continuerà anche per questa stagione a vestire la maglia fasanese dopo la strepitosa stagione disputata nello scorso campionato di serie B2.

“Non ho avuto esitazioni nell’accettare la proposta di riconferma che la società mi ha proposto subito dopo la fine dello scorso campionato. – commenta Adelaide Soleti – Quello trascorso è stato un anno fantastico e mi sembra che non sia passata un'estate intera da quella meritata promozione. Dopo tanto impegno per raggiungere questo traguardo mi sembrava doveroso quindi, dover continuare questa avventura con la Pantaleo Podio Volley Fasano. Il campionato che verrà sarà davvero tanto ostico perché ci sono squadre ben attrezzate in tutti i ruoli con trasferte davvero molto lontane. Fattore che certamente costituisce una difficoltà maggiore rispetto alla scorsa stagione. Le nuove ragazze le ho conosciute da poco e sono tutte delle ottime giocatrici. Dallo scorso anno mi porto dentro la consapevolezza che solo divertendosi si può fare bene e possiamo far divertire il nostro caloroso pubblico. Ci vediamo presto sui campi”.

Un punto fermo messo a disposizione di coach Paolo Totero grazie al capillare lavoro svolto dal ds Micaela Cofano.

“La riconferma di Adelaide unitamente a quella di Sofia Negro e Chiara Vinciguerra – afferma il direttore sportivo fasanese – rappresentano per noi tre capisaldi importanti su cui costruire la prossima stagione. Siamo molto contenti di riavere qui tra noi Adelaide che tanto ha dato alla causa della Pantaleo Podio Volley”.