Polisportiva Corato: Numeri sempre più in crescita

Quando nacque, ormai sei anni fa, fu accolta da un iniziale scetticismo, in una città in cui fare sport non è molto semplice. Ci si è messa anche una pandemia mondiale a complicare le cose ma nonostante tutto la Polisportiva Corato oggi è più viva che mai, con numeri in costante e progressiva crescita.

Nata nell’estate del 2016 per essere un polo sportivo punto di riferimento di tutto il territorio nazionale dall’unione di Basket Corato e Polis Corato, la Polisportiva poteva contare in avvio su oltre 500 atleti tra prime squadre, settore giovanile e settore minibasket/volley.

Obiettivo della Polisportiva quello di far crescere sensibilmente lo sport coratino, con particolare attenzione rivolta alle attività di inclusione sociale. Numerosi, infatti nel corso delgli anni i progetti dedicati al supporto di associazioni di volontariato per abbattere le barriere sociali, con attività mirate anche a favorire l’inclusione nel mondo sportivo di bambini che vivono situazioni di disagio familiare.

Dopo un inizio più che positivo con la Polisportiva Corato che ha organizzato il primo campo estivo sportivo in questa città, che ebbe un successo clamoroso in termine di presenze, è arrivata purtroppo la pandemia a spegnere gli entusiasmi. Il Covid ed il successivo anno di quasi immobilismo hanno sensibilmente rallentato l’attività della Polisportiva ed il ricordo di quei mesi sta soltanto adesso lasciando concretamente spazio alla ripresa della vita normale.

La crisi economica derivante dalla pandemia ha poi fatto il resto rendendo complicata la rimessa in moto a pieni giri della Polisportiva Corato, che oggi può comunque contare su numeri che sono in crescita ed in ripresa dopo quanto passato. Il totale delle persone coinvolte, tra atleti e dirigenti, è di circa 600 persone, con circa 250 provenienti dal mondo della pallavolo, quasi 300 da quello del basket (tra minibasket, settore giovanile, prima divisione e Adriatica Industriale Corato), oltre ai circa 50 del Baskin Corato, che sono le 3 società che compongono attualmente la Polisportiva. Di seguito ecco i numeri nel dettaglio:

Polis Volley Corato: circa 250 iscritti compreso la prima squadra.

AutoMurgia Baskin Corato: circa 50 iscritti tra dirigenti, staff ed atleti.

Tinta Unita Basket Corato: settore giovanile (circa 70 iscritti) e minibasket 150 iscritti.

Adriatica Industriale Corato: 60 iscritti tra dirigenti staff tecnico e giocatori.

Basket Corato Prima divisione: 20 iscritti tra staff dirigenti e squadra

Ora però è tempo di ripartire e riprendere a correre, cosi come si sta già cominciando a fare. La Polisportiva è infatti già al lavoro per aumentare il numero dei propri iscritti e sta già organizzando nuove manifestazioni per recuperare il tempo perso per la pandemia e garantire alla Corato sportiva una voce sempre più unica ed autorevole a cui affidare i propri sogni e le proprie necessità.