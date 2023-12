Serie B: i Lions ospitano la Virtus Imola per tornare a vincere

Mandate in archivio le due trasferte di Mestre e Taranto, per i Lions Bisceglie è tempo di tornare a giocare sulle tavole amiche del PalaDolmen, cornice di ben tre incontri casalinghi nel mese di dicembre su cinque gare in totale fino alla pausa natalizia. La formazione allenata da Enrico Fabbri affronterà la Virtus Imola domenica 3, nel confronto in programma alle ore 18 e con una posta in palio pesante in ottica salvezza.

I NERAZZURRI

Uno scontro diretto da vincere a tutti i costi per riguadagnare subito terreno e porre le premesse del vigoroso sussulto in classifica nel quale l’intero ambiente biscegliese confida. È fondamentale risollevarsi immediatamente, reagendo con carattere, personalità, voglia di rivalsa e sana cattiveria agonistica. Bisognerà badare poco ai fronzoli e parecchio alla sostanza, con il contributo indispensabile dei sostenitori dei Lions.

GLI AVVERSARI

Quella di Bisceglie sarà la partita del debutto di Mauro Zappi alla guida della compagine giallonera. La società emiliana ha infatti esonerato il tecnico Maurizio Regazzi e promosso il suo assistente. Leader offensivo del team è indubbiamente l’esterno lituano Juozas Balciunas, che segna 14.6 punti di media con il 34% nel tiro dalla lunga distanza. Il 22enne lungo Daniel Ohenhen porta in dote 9.7 punti e 5.2 rimbalzi per gara mentre il miglior rimbalzista è Gioacchino Chiappelli (6.6). Un altro giocatore di riferimento è Dario Masciarelli, guardia ex Pescara, Cassino e Fabriano. L’ala Francesco Magagnoli parteciperà alla trasferta malgrado le condizioni fisiche non ottimali: un suo utilizzo sarà valutato nelle ore precedenti alla sfida.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO

Il match sarà arbitrato da Filippo Giovagnini di Torino, e Federico Turello di Rivalta di Torino. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Ciro De Angelis di Lecce (segnapunti), Luigi Serrano di Monteroni (cronometrista) e Vanessa De Rinaldis di Lecce (addetto ai 24”).

MODALITÀ DI INGRESSO

Il prezzo unico del tagliando per la singola gara interna della compagine biscegliese è fissato a 10 euro. Non sono previsti ridotti. L’ingresso al PalaDolmen è gratuito per i minori di 18 anni al giorno della partita, previa esibizione di un documento d’identità, e tutti i tesserati del settore giovanile. Gli abbonati godranno per l’intera la stagione dello sconto del 15% in tutti i ristoranti Old Wild West, title sponsor di Lega Nazionale Pallacanestro, mentre i possessori di biglietto, presentando il titolo in cassa, potranno usufruire della stessa riduzione sul prezzo della consumazione.