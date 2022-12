Squadra in casa

Squadra in casa Talos Ruvo

La gara in programma per mercoledì 7 dicembre alle ore 21.00, valevole per l'11esima giornata di campionato tra Tecnoswitch Ruvo di Puglia e Luiss Roma è stata rinviata all'11 gennaio 2023 alle ore 20.30.

Lo spostamento del match è stato imposto per motivi di ordine pubblico, visto il concomitante evento in Piazza.