Serie B: la Tecnoswitch suona la nona. Battuta anche la Virtus Padova

La nona arriva a Padova, in terra veneta. Tecnoswitch implacabile come suo solito. 77 punti segnati, 65 subiti e altri due punti in saccoccia. Senza mai andare in affanno, sempre con grande lucidità e ferocia agonistica. A prescindere da chi ci sia o meno in infermeria. Esce Ghersetti entra Traini per via di un virus gastrointestinale che aveva limitato anche gli allenamenti di Marco Contento in settimana.

Ma Ruvo questa è: squadra determinata, compagine tosta che sa cosa deve fare. Padova era incrocio pericoloso, ma la Tecniswitch lo ha superato con la solita grande attenzione. Partenza forte di Leggio che con un 3/3 da tre punti indica la via. Poi si contagia e si tuffa in partita la solita “Piovra” di tale Lorenzo Galmarini: 11 rimbalzi e 15 punti complessivi, altra doppia doppia stagionale. Contento stringe i denti e in totale giocherà 31’ in campo. Eliantonio può crescere con serenità, perché nel pitturato torna anche Ghersetti a dare il suo contributo. Tecnoswitch che chiude avanti di sette punti il primo quarto, ma rallenta l’andatura nel corso del secondo quarto con Padova che prova l’operazione sorpasso che, comunque, dura pochi secondi. Al rientro dall’intervallo Ruvo cinica e spietata. Toniato e un super Jackson giocano anche per chi non c’è e per i veneti è durissima. Si va al quarto quarto con la Tecnoswitch avanti di tredici, vantaggio che resterà costante in un ultimo quarto valido per le statistiche e per dire che questa squadra andrà lontano, più forte di ogni ostacolo.

Pallacanestro Virtus Padova - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 65-77 (14-21, 22-16, 10-22, 19-18)

Pallacanestro Virtus Padova: Michele Ferrari 16 (7/13, 0/0), Michele Antelli 13 (2/4, 3/4), Lorenzo Molinaro 13 (2/3, 2/6), Andrea Scanzi 11 (3/6, 1/5), Federico Osellieri 4 (2/3, 0/2), Corrado Bianconi 4 (2/4, 0/3), Giacomo Cecchinato 2 (1/1, 0/5), Federico Schiavon 2 (1/2, 0/1), Pietro Zanetti 0 (0/0, 0/0), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0), Aaron Guevarra 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 36 9 + 27 (Michele Ferrari 9) - Assist: 13 (Michele Antelli, Andrea Scanzi 4)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Darryl joshua Jackson 22 (3/4, 5/9), Gianmarco Leggio 16 (2/2, 4/8), Lorenzo Galmarini 15 (6/9, 0/0), Luca Toniato 12 (1/4, 3/6), Marco Contento 5 (2/3, 0/8), Mario jose Ghersetti 5 (1/6, 1/4), Giacomo Eliantonio 2 (1/4, 0/0), Manuel Diomede 0 (0/0, 0/0), Andrea Traini 0 (0/0, 0/0), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 7 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Lorenzo Galmarini 11) - Assist: 13 (Lorenzo Galmarini , Luca Toniato , Marco Contento 3)