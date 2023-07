Basket Corato: Arriva un'altra conferma nel roster 2023/2024

Continua a delinearsi il roster del Basket Corato che affronterà la prossima stagione in serie B Interregionale. Stavolta non si tratta di un nuovo acquisto ma di una piacevole conferma.

Infatti la società è lieta di comunicare che l’atleta Daniel Del Tedesco vestirà neroverde anche nella stagione 23/24. Quarto anno consecutivo a Corato per il playmaker classe 2004 nativo di San Paolo, che quest’anno sarà il regista degli uomini di coach Gattone. Dopo 3 anni di apprendistato, per Daniel questo sarà un anno molto importante in cui poter esprimere tutte le proprie qualità e mostrarle al pubblico del PalaLosito.

Quarta stagione quindi in maglia neroverde per Del Tedesco, che ha già trascorso anni importanti qui a Corato, dove ha raggiunto una promozione dalla C Gold alla B due anni fa in una stagione per lui positiva che gli valse anche la convocazione e la successiva vittoria dei Campionati SudAmericani under 19 con la sua Seleção tenutisi in Venezuela a marzo del 2022. Ora la possibilità per lui di continuare la sua ascesa e mettersi in mostra su palcoscenici importanti, dopo le 23 presenze in B dello scorso anno, sfruttando la fiducia che in lui ripongono coach Gattone e la società coratina.