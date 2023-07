Roster Lions Basket Bisceglie: Sotto canestro arriva Jacopo Ragusa

Continua la campagna di rafforzamento del roster per i Lions Basket Bisceglie. La società pugliese vuole regalare a coach Fabbri una squadra competitiva. L'ultimo arrivato in casa Lions è Jacopo Ragusa che andrà a rinforzare la squadra sotto canestro.

Ecco le sue prime parole: "Sono veramente contento di giungere in questa piazza storica e giocare per questa società che ha sempre puntato sui giocatori giovani senza esitare a lanciarli». Jacopo Ragusa, uno dei più interessanti lunghi pugliesi, ha accettato di far parte del roster dei Lions Bisceglie per la stagione 2023-2024.

Sono sicuro di avere tutte le carte in regola per ricompensare il club e coach Enrico Fabbri della fiducia riposta nelle mie capacità» ha osservato il pivot originario di Crispiano, nel tarantino. «Sarà un’annata molto dura e lunga, affronteremo avversari di notevole spessore e spero di poter essere di grande aiuto al gruppo» ha aggiunto l’ex Eurobasket Roma, Montegranaro, Avellino, Sant’Antimo e Monopoli.

Affiancherò compagni di squadra importanti, come Marcelo Dip, dai quali si può e si deve soltanto imparare. Sono abituato a lottare e pronto a dare il massimo come sempre ma avverto una carica particolare per questa nuova avventura a Bisceglie» ha sottolineato il centro classe 2000 (205 cm per 108 kg), che nell’ultima regular season ha segnato 8.3 punti e catturato 5.8 rimbalzi in 25 minuti medi di utilizzo."

Sono sei, al momento, i cestisti ufficializzati dalla società biscegliese per il roster della stagione 2023-2024: oltre ai riconfermati Dip e Chiti, i nuovi innesti Ragusa, Chessari, Saladini e Ouandie.