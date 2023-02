Serie B: La Capolista Ruvo ospita il fanalino di coda Pozzuoli

Squadra in casa

Squadra in casa Talos Ruvo

Non abbassare la guardia: è questo il leitmotiv per la Tecnoswitch Ruvo di Puglia per la gara di domenica prossima contro Pozzuoli.

Prima in classifica contro ultima, ma guai a guardare la classifica e a sottovalutare l’avversario. Servirà portare in campo sempre la stessa grinta e determinazione, elementi decisivi per vincere ogni gara, dalla più semplice alla più complessa.

Pozzuoli arriva al palazzetto di viale C. Colombo con 0 punti in classifica e con la voglia di battere la capolista. Ruvo, invece, dovrà tenere alta la concentrazione in vista della gara del 26 febbraio a Roseto.

Il miglior realizzatore puteolano è l’ala/centro Fatih Mehmedoviq, con 12.5 punti siglati a match (51% da due punti, 28% da tre punti, 70% ai liberi).

Rispetto alla gara di andata, vinta dai ruvesi 61-75, tra gli avversari sarà assente Georgi Sirakov che ha deciso di proseguire la stagione con la Virtus Molfetta nel campionato di serie C Gold pugliese.

Sulla panca di Pozzuoli c’è coach Alessandro Tagliaferri, tecnico campano che nelle passate stagioni è stato al fianco di coach Mariano Gentile, ex allenatore di Pozzuoli e Ruvo.